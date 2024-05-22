「身體3狀況」是骨質疏鬆警號！腰痠背痛入列　醫急籲：65歲女性必做骨質密度檢測

台灣國民健康署數據顯示60歲以上人士約16%有骨質疏鬆的問題，尤其老人容易因為骨質疏鬆而增加跌倒風險，一旦跌倒就會引起很多併發症。然而，「喝豆漿也能補鈣質嗎？」、「喝茶和咖啡會造成骨質疏鬆嗎？」

女性骨質疏鬆風險高 定期檢測骨質密度守護健康 恩主公醫院家醫科主任黃駿豐醫生指出，若出現「駝背、變矮、腰痠背痛關節痛」三大警號，很有可能就患有骨質疏鬆症，建議找醫生診斷並進一步治療。 值得注意的是，由於女性骨質疏鬆的機率遠大於男性，各國都是建議65歲以上女性要做骨質密度篩檢，如果沒有檢查就不會知道有骨質疏鬆問題，因此務必要去做檢測！

破除補鈣迷思 這些食物幫助鈣吸收 黃駿豐醫生也解答骨質疏鬆飲食的迷思，說明其實豆漿幾乎不含鈣質，一般茶或咖啡所含的微少草酸量也不足以影響鈣質吸收。營養師林美怡幫大家補充了能幫助鈣質吸收的食物種類，如富含乳酸的發酵奶類，富含維生素D的蛋黃、三文魚、沙甸魚、牛奶、魚肝油能調節骨與血鈣恆定，有優質蛋白質的雞肉、豆腐、牛肉和含有鎂的綠色蔬菜、堅果類、蛋、魚、燕麥、大麥和豆類都能幫助促進蛋白質吸收。