「這些服藥方式」都不利腎健康！藥劑師提醒：不要自己當醫生

常常在取藥窗口聽到有人詢問：「聽說藥都會傷腎，這些藥能不能不吃？」也曾經聽到：「上次我肌肉痛，去買消炎止痛藥吃，效果很好。我牙痛1星期了，可以再去買來吃嗎？」

國泰綜合醫院藥劑科藥劑師范思驊指出，以上是常有的用藥迷思，以為所有藥品都會傷腎，於是自己決定停藥或是減量，此舉可能延誤病情；當身體不適時，又自行買藥或調高劑量，自己當起醫生，反而造成腎臟的負擔。

當身體不適時，自行買藥或調高劑量，自己當起醫生，或造成腎臟的負擔。

謹慎使用消炎止痛藥 避免損害腎功能

范思驊說明，一般常聽到的Ibuprofen、Diclofenac、Indomethacin，屬於非類固醇類消炎止痛藥(NSAIDs)，透過「抑制前列腺素」達到消炎止痛的效果。而長期服用此類消炎止痛藥，抑制前列腺素的分泌，會造成腎臟血流量不足，因此損害腎功能。

范思驊表示，若您已患有慢性腎臟病，應避免長期使用非類固醇類消炎止痛藥；如為腎臟病後期的腎友，應完全避免服用非類固醇類消炎止痛藥。而一般人到藥局購買藥品，也要特別注意成分。常見的綜合感冒藥或是止痛加強錠等，可能含有非類固醇類消炎止痛成分，務必諮詢藥劑師正確的服用劑量。