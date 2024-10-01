「這些服藥方式」都不利腎健康！藥劑師提醒：不要自己當醫生

常常在取藥窗口聽到有人詢問：「聽說藥都會傷腎，這些藥能不能不吃？」也曾經聽到：「上次我肌肉痛，去買消炎止痛藥吃，效果很好。我牙痛1星期了，可以再去買來吃嗎？」
擅自決定停藥或減量 恐加劇腎臟負擔
國泰綜合醫院藥劑科藥劑師范思驊指出，以上是常有的用藥迷思，以為所有藥品都會傷腎，於是自己決定停藥或是減量，此舉可能延誤病情；當身體不適時，又自行買藥或調高劑量，自己當起醫生，反而造成腎臟的負擔。
謹慎使用消炎止痛藥 避免損害腎功能
范思驊說明，一般常聽到的Ibuprofen、Diclofenac、Indomethacin，屬於非類固醇類消炎止痛藥(NSAIDs)，透過「抑制前列腺素」達到消炎止痛的效果。而長期服用此類消炎止痛藥，抑制前列腺素的分泌，會造成腎臟血流量不足，因此損害腎功能。
范思驊表示，若您已患有慢性腎臟病，應避免長期使用非類固醇類消炎止痛藥；如為腎臟病後期的腎友，應完全避免服用非類固醇類消炎止痛藥。而一般人到藥局購買藥品，也要特別注意成分。常見的綜合感冒藥或是止痛加強錠等，可能含有非類固醇類消炎止痛成分，務必諮詢藥劑師正確的服用劑量。
避免服用來路不明的藥物 應遵循專業醫藥人員指示
范思驊強調，拒絕遊覽車上、地下電台、夜市販賣的藥品以及來路不明的中草藥，絕對是愛腎顧健康的法則。藥品並非一般商品，來源不明的藥品或偏方可能摻雜有害身體健康的成分，不只症狀無法獲得改善、拖延治療，也可能造成身體其他損傷，得不償失。如有用藥需求，務必就醫或到合格藥局詢問藥劑師，並依照專業醫藥人員的指示服用。
愛腎顧健康 控制三高為首要
而三高(高血壓、高血脂、高血糖)是造成慢性腎臟病的主因之一。血壓過高影響腎臟排除廢物以及調節水分的機制。高血脂可能造成動脈粥狀硬化，使血管慢性發炎。高血糖會增加腎臟過濾廢物的負擔，長期下來使腎臟逐漸失去過濾廢物的能力，無法清除身體代謝的有害物質，引起蛋白尿、腎衰竭、尿毒症，最終需要洗腎。
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