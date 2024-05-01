遠離突發中風　應該咁做！

說到三大疾病，那就是癌症、心臟病，以及腦中風。一旦腦血管堵塞或破裂形成中風，後遺症將會大幅影響往後的人生。要想一輩子快樂享受運動的樂趣，那就一定要預防腦中風。這是所有人都該認真思考的問題。 現代人的血液愈來愈易引發腦梗塞 腦中風是僅次於癌症、心臟病與肺炎的恐怖疾病。其中多可分為三類，腦血管堵塞的「腦梗塞」、血管破裂的「腦出血」、「蜘蛛膜下出血」。從可能直接導致死亡、以及會留下嚴重後遺症的層面來看，腦中風可說是最麻煩的疾病。而在生活中突然倒下的人，則以心臟病和腦中風佔最多。 「近年來，腦梗塞的比例正逐漸增加。東方人的血液本來比西方人不容易凝結，做手術時也必要特別徹底止血。換言之，以前人們血管堵塞的疾病並不多。但現代人的飲食習慣西化，導致血液變得愈來愈濃稠。遺傳因素當然也有影響，不過基本上，血液『已經變得像西方人一樣』了。」（輿水健治醫生，以下皆同）

那麼，腦梗塞分成哪些類型呢？不同類型的症狀程度是否也會不同？ 「腦血管會因為動脈硬化(動脈粥樣硬化)而變細，接著血栓(血塊)在該處形成並堵住血管。此時即使暫時出現症狀，有時候血栓也會在短時間內溶解、血液恢復流動，症狀隨之消失。這種情況只要接受適當治療，就能預防腦梗塞。而當血管突然堵塞，且堵塞的是大血管動脈，那麼症狀加劇的可能性就升高了。這就是典型的『心因性腦栓塞』，也就是腦梗塞的原因來自於心臟」 心臟問題會導致腦血管堵塞……原來還有這麼可怕的因果關係。