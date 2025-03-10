「鄰舍。家。您Listen Goal!」計劃 提升精神健康

據鄰舍輔導會早前一項調查發現，18歲以上受訪東涌居民當中，每9位就有1位的情緒需要中心社工跟進。香港北角扶輪社於去年10月舉行「鄰舍。家。您Listen Goal!」精神健康計劃，並邀請鄰舍輔導會協辦連串活動，為東涌家長提供情緒支援。而有95%或以上參加者表示計劃為其家庭帶來正向改變。

提升精神健康 為期4個多月的「鄰舍。家。您Listen Goal!」精神健康計劃，包括一連串親子活動和工作坊，讓參加者學習如何提升精神健康和減壓，從而改善親子關係；另有精神健康急救證書課程，供社友、義工掌握相關知識和應用技巧。 有關計劃非常成功，在更了解身心健康的重要性、更注意和加強與子女之間的關係、更了解和掌握如何幫助身邊有精神健康困擾的朋友、滿意計劃活動方面，都得到95%或以上參加者的正面回應。

參加者、義工獲正向改變 家長敏怡認為：「計劃讓我懂得站在孩子的角度思考，增加彼此溝通，而且當中的活動很好玩，令我們很開心。」家長Polly亦表示：「參加計劃改善了親子關係，小朋友也漸漸受到影響，開始懂得關心我。」家長曉婷指：「參加『家長心靈急救包』後，每天都會花時間和小朋友溝通，久而久之亦改善了彼此關係。」 家長Yvonne表示：「自從全身心投入育兒後，失去了自我和朋友，有心事也不知找誰傾訴，但參加計劃後認識了許多家長朋友，現在即使有問題出現，也不用獨力支撐。」而家長惠清也承認過往凡事包攬上身：「但參加計劃後學懂放手讓小孩、家人分擔，現在自己變得輕鬆，連帶家庭關係也更和諧。」 北角扶輪社友義工Peter：「參加『精神健康急救課程』學懂了情緒問題要即時處理，否則便有機會演變成精神疾病。只要正面面對，尋求專業人士支援，便能避免精神健康惡化。」