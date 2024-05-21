【醫護離職潮】痛症及關節筋骨痛恐成醫療缺口

受近年移民潮及潛在健康服務需求影響，香港醫療系統明顯出現人手短缺情況。根據立法會數據顯示，2022/23年度護理人員離職率由5.8%升至11%，離職人數將近翻倍。 醫院長期迫爆，前線醫護人員長期人手短缺，令工作量急升。加班是常態，隨時需要「追更」連續數天上班，當值時一人面對多個病人。在身體持續勞損，長期站立、扶抱病人、休息不足下，令痛症及關節筋骨痛問題浮現。 為了應付日益倍增的工作，他們更無暇處理自身的痛症，最終不單醫護人員本身，病人可能亦同樣需承受這苦果。

資深醫護慨歎工作量不勝負荷痛症纏身 更憂心病人安危 在醫院任職護士十多年的康小姐，憶述每天輪班工作，睡眠質素很差，而且在工作時經常都搬運東西及在狹窄的環境扶抱病人，持續性地勞損，最終出現坐骨痛。 她表示腰痛的感覺非常可怕：「試過一邊身體麻痺，亦試過雙腳突然間又痛又冇力，成個人跪咗落嚟。我最擔心係當我要扶抱病人嗰陣，痛症忽然發作，咁就好危險！」

護士康小姐

另一位資深護理員羅小姐，則因工作量急升，積勞成疾。同時出現肩周炎及坐骨痛，後期甚至痛至不能工作。 羅小姐眼泛淚光，哽咽道：「止痛藥要食兩粒，但都冇效果，夜晚痛到瞓唔到覺，要戴腰封、護膝去返工。」

資深護理員羅小姐

當腰痛問題持續一段時間，會影響工作及心理，為幫助大家了解自身的腰痛問題，可跟著以下動作做，初步檢測自己痛症或關節筋骨痛問題的狀況。 ▼ 腰痛初步檢測方法，自行評分了解痛症嚴重程度

任職公務員的客戶何小姐：

ANKH機能再生亦獲專業人士客戶支持 ANKH機能再生真客來自各行各業，當中不乏專業人士，包括律師、公務員、會計師、退休法官、前議員、校長、教師、醫生、護士等。這些專業人士們向來要求較高，在揀選去痛療程時，會追求高效率及優質服務水平。 而ANKH機能再生的療程獲跨領域中西理療團隊支持，團隊由中醫師、運動科學顧問、營養師、健康顧問及理療師組成，經驗豐富的團隊不單會細心分析每位客人的痛症根源，更會以先進技術為客人極速解決痛症，這優質的服務正正就是「RDS+極速去痛技術」受歡迎的主要原因。 御痛強身 機能再生 康小姐及羅小姐經過ANKH機能再生去痛團隊細心照料並完成「RDS＋極速去痛技術」療程後，她們已成功解決痛症 ，可以全心全力繼續照顧病人。 康小姐形容：「本身試過換枕頭、加床墊、食止痛藥、甚至打止痛針，都解決唔到坐骨痛。之後喺ANKH機能再生做完療程後，條腰冇再扯住，瞓覺唔會再痛到一邊身痺，個人精神咗，工作表現都有提升。」 而羅小姐以前曾嘗試服食止痛藥、做物理治療都沒有明顯效果。其後，在ANKH機能再生接受療程後，肩周炎及坐骨痛問題都解決了，她開心表示：「肩膊同腰部而家可以靈活自如咁活動，重拾活力，假日都仲有精神約朋友相聚行山。」 想和她們一樣解決痛症及強化身體機能，可到 https://ankh.pro/AM2379連結登記「RDS＋極速去痛技術」的限量體驗名額。 除了去痛外，羅小姐表示她有體寒情況，血氣循環欠佳，因而有手腳冰冷問題。而康小姐則因為平時工作緊張，睡眠質素很差，經常在床上輾轉反側徹夜難眠。 ANKH機能再生團隊發現她們均有氣血不順暢問題，就為她們促進身體循環、溫經通絡，從而去除寒濕，療程過程中包括使用創新頂尖、專業技術，亦會因應她們各自的體質而使用適合的專屬配方，為她們在去痛之外，調整身體機能，御痛強身。 康小姐非常感謝 ANKH機能再生幫助她解決痛症及強化身體機能，並表示：「而家新陳代謝好咗，成個人冇咁繃緊，終於可以一覺瞓天光。」 她明白到如果不保養身體機能，總會有「再生繡」的一天，續表示：「而家我已經係用一個保養強身嘅心態，持續去機能再生，提升體質同活力。」 很多現代都市人和她們一樣面臨不同健康質素問題，想知道如何提升身體機能、御痛強身，可參看此連結https://www.ankh.com.hk/御痛強身服務

要信就信全港最多「真客實證視頻」 康小姐和羅小姐作為醫護人員，每天要照顧不同病人，心中期盼著病人們能盡快康復。 當她們在ANKH機能再生成功御痛強身後，立刻想到要透過視頻分享她們的去痛經歷，鼓勵那些正受痛症困擾的人要積極面對，讓他們明白在痛症路上並不孤單，痛症問題是可以解決的。 ANKH機能再生和她們的想法不謀而合，認為影片能更加真實及具體呈現客戶的感受，而且由真客分享的「實證視頻」比傳統在網上流傳的「文字配圖片評論」來得更有說服力。 以往不少消費者喜歡在作出購買決定前，先看看網上的圖文評論以作參考。然而，近年有不良企業看準此心態，投放資源招聘打手在網上討論平台假扮客人，製作圖文並茂內容抹黑對手。 為了避免消費者受虛假資訊的影響，ANKH機能再生一直強調「真客實證視頻」，讓客戶透過鏡頭親自分享他們成功解決痛症的經歷。 ANKH機能再生亦被稱為全港最多「真客實證視頻」的健康集團，許多客戶都在影片中真摯地表達對它們的感謝，分享成功消除痛症，並重拾健康和快樂的喜悅。 ANKH機能再生屢獲殊榮 獲各方肯定 ANKH機能再生 - 痛症健康集團深受各方專業信任，不但已經連續兩屆獲得香港醫護學會認同及肯定，更分別奪得最受醫護人員信賴「痛症治療品牌大獎」以及「最高榮譽去痛技術大獎」，深得醫護人員信賴及推崇。

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