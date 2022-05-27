「長後遺」手尾長 位元堂助你重整腸道微生態

據早前中大醫學院研究發現，腸道細菌失衡與出現「長後遺」息息相關，要減輕徵狀便要先修復腸道微生態。除了益生菌，膳食纖維和酵素同樣對腸道有莫大益處。進食適當分量的膳食纖維能降低食物消化的速度、幫助腸道吸收更多營養、軟化排泄物、增加腸道蠕動和有淨腸功效；而酵素有助體內分解物質，讓物質更容易被吸收。

再忙都要為身體打氣

但有見都市人生活繁忙，或未能從飲食補充足夠以上營養，位元堂推出淨暢纖365酵素果凍，有齊8大活性成分，包括果寡糖、Fibersol-2日本專利膳食纖維、草本蔬果酵素、紅石榴、西梅、龍舌蘭、熱帶水果精華和韓國高麗蔘成分。每日飲用一支便等於補充了2份蔬果纖維，一次過助你促進新陳代謝、幫助消化、排毒淨腸、強化腸道免疫力和改善皮膚質素。

重「素」健康腸胃

若沒有服用補充品的習慣，也可以嘗試以中式湯水改善脾胃。近年盛行低碳健康飲食，位元堂中醫團隊也研發新配方，特別介紹以下兩款菌香濃郁、營養豐富的即食素湯包，與大眾一起「Go Green」同時追求更健康的生活。