「長髮公主症候群」不是美麗童話！14歲少女壓力大吃頭髮嚴重腹痛送醫

童話故事裡的長髮公主相當美麗，但現實中如果罹患「長髮公主症候群」或許不是一段美麗的故事。林口長庚醫院兒科急診醫生吳昌騰分享，之前有位14歲的女孩因為噁心、嘔吐伴持續性腹部絞痛前來兒科急診就醫，問診後發現女孩只要覺得緊張、有壓力，就會不自覺得拔幾根頭髮放在嘴裡嚼，嚼著嚼著就將頭髮吞下，聽到後醫生懷疑是「長髮公主症候群」隨即安排檢查、住院，並在後續進行手術取出毛髮胃石。

甚麼是長髮公主症候群？會造成哪些症狀？

長髮公主症候群(Rapunzel syndrome)又稱為「毛石腸梗阻症候群」，是一種相當罕見的疾病。吳昌騰醫生說明，它主要發生在有食髮癖(trichophagia)病史的年輕女性，食髮癖通常與潛在的心理問題(如：拔毛癖)有關，當患者長期吞食毛髮，可能會在胃中形成毛髮團塊，也就是所謂的「毛髮胃石(trichobezoar)」，有報告指出僅有約1%的食髮癖患者會形成毛髮胃石。

而這個毛髮胃石會形成一個長條狀的延伸類似「尾巴」一樣，穿過胃部的出口——幽門，並進入到更遠端的小腸，甚至還有可能到達結腸，造成許多症狀。吳昌騰醫生表示，患者可能會出現多種非特異性症狀包括腹痛、噁心、嘔吐、腹部可觸摸到腫塊等，或是有食慾不振、體重減輕、貧血、黃疸等其他可能症狀。