青少年活躍使用社交媒體易出現抑鬱症？ 專家曝「1因素」是影響關鍵

許多研究證實社群媒體對青少年心理健康的影響，但每個青少年受到的影響程度不盡相同，因使用的社群平台、對社群媒體的反應，以及自身人格特質而異。根據2023年12月發表於《青少年期刊(Journal of Adolescence)》的研究指出，青少年的人格特質和他們使用的社群媒體平台與抑鬱症狀有相關。

自身人格特質 影響使用社交平台之情緒效應

衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫生陳質采認為這項研究蠻有趣的，更細緻的分辨青少年的個性如何影響其在TikTok、Instagram或YouTube特定社交媒體平台互動的情緒效應，讓人們認知到青少年個性的個別差異，是其與社交媒體平台互動重要的影響因素，而這些青少年在特定社交媒體平台如TikTok、Instagram或Twitter的情緒效應也值得注意，如較為頻繁地使Twitter，與女孩的抑鬱症狀較為相關；更頻繁地使用Instagram，對於外向程度處於中等或較低水平的青少年來說，與更多的抑鬱症狀相關；而更頻繁地使用TikTok，對於一年前在TikTok上處於平均水平或更多負面反應的青少年來說，與更多的抑鬱症狀相關。

這些發現提供了家長、老師或臨床醫療專業人員對青少年在日常的網路社交媒體的使用與情緒反應有更多的認識，了解到內向個性的青少年在社交媒體平台互動的脆弱性，是抑鬱防治重要的一環。