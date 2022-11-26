靜脈曲張｜小腿容易痠麻腫脹、傍晚水腫 屬血管疾病？

林小姐身材高挑又勻稱，時常穿著三吋高跟鞋展現迷人的大長腿，近幾個月卻覺得小腿總是有痠麻腫脹的感覺，有時候到傍晚時腳踝明顯水腫，不僅步伐沉重還會看到青筋浮在腿上。陳爺爺年輕時忙於業務奔波而忽略身體健康，長年下來，體型肥胖下肢臃腫，退休後更是高血壓、糖尿病等慢性病纏身。這幾周發現腳踝處皮膚出現深色的色素沉澱，原本未予以理會然而有一天突然發現腳踝皮膚破皮潰爛，嚇得他趕緊就醫後才知道原來是靜脈曲張導致的鬱血性皮膚炎。

久站加重下肢負擔 初期症狀不明顯僅有青筋浮現

身體的靜脈血管分成淺層靜脈、深層靜脈及交通靜脈。淺層靜脈藉由下肢肌肉的收縮擠壓力量以及心臟收縮時產生的力量，將血流導入交通靜脈及深層靜脈中，最後再回流到心臟。當下肢的靜脈壁薄弱或是靜脈瓣膜功能不全，加上久站、腹內壓大等情況，導致下肢靜脈血液回流受阻，而血液長期淤積，導致靜脈血管異常擴張、扭曲增生，即俗稱的靜脈曲張。許多長期久站工作的職業，例如教師、櫃姐、空服員等；另外懷孕、體重過重等，會加重下肢靜脈負荷，影響血液循環的因素，都是靜脈曲張的高危險群。

靜脈曲張初期的症狀輕微，可能無任何不適，僅以外觀青筋浮腫表現，且休息後能得緩解，因此經常未獲得重視；日後逐漸可能出現腳踝水腫、痠麻易感沉重、皮膚搔癢或肌肉痙攣，甚至因血液長期淤積導致慢性發炎，引起白血球增加、纖維增生、色素沉澱、皮膚破損等，若伴有慢性傷口，極有可能導致組織潰爛、愈合不良甚至嚴重感染等情形。下肢靜脈曲張患者罹患深層靜脈栓塞的機率也比一般人高出許多，甚至有可能演變成肺栓塞、慢性周邊動脈疾病。因此，靜脈曲張等血管病變的問題真的是不容忽視，若在初期即能盡早預防治療，則能避免後續衍生的醫療負擔，減輕照顧的壓力，改善生活品質，維持身體健康。