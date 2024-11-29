「靜脈曲張」穿彈性襪好惱人！「特殊組織膠水治療」擺脫束縛

李阿姨是一位退休老師，腿上突出的青筋不僅讓她不敢穿裙子，不時的抽筋腫脹疼痛也讓她困擾許久，好不容易鼓起勇氣去住家附近醫院求診，但是告訴她治療完後需要穿著彈性襪一個月，這讓怕熱的她裹足不前。

悶熱彈性襪 成為病人夢魘 仁愛長庚合作聯盟醫院(大里仁愛醫院)皮膚科醫生張學倫表示，隨著時代的進步，靜脈曲張的治療已經由傳統恢復期長、副作用多的傳統外科手術，或是治標為主的硬化劑注射，演進到免住院、恢復期短、安全性高的微創射頻或激光治療，但不管是何種治療方式，病人術後都需要穿著彈性襪數周至數月。而看似容易的「穿襪子」，在氣候炎熱的地方，卻是許多接受靜脈曲張治療病人的夢魘。

「靜脈膠」特殊組織膠水 約需一小時、疼痛度低 張學倫指出，近年來「靜脈膠」治療方式是利用一種特殊設計的組織膠水，把體內已經壞掉無法使用的靜脈用這種組織膠水黏著起來，讓淤積在身體下肢的靜脈血液，可以自然地由其他完好的血管流回心臟，恢復下肢血液循環。雖然說是新的方式，然而類似這種組織膠水的應用在人體已經超過數十年以上，依照國外許多研究和臨床使用經驗來看，不論在效果還是安全性都非常好。 張學倫醫生說明，治療過程僅需打一針局部麻醉針，疼痛度非常低，有些病人甚至在治療過程中睡著，單腿治療時間也僅需半小時。這種治療最重要的突破和創新是術後不需穿著彈性襪，即可馬上下床走路回家，要去跳土風舞、打太極拳、公園散步、買菜和接小孩都沒有問題。對於過敏、怕熱或是無法使用彈性襪的病人，真的是一大福音。

「深層靜脈栓塞」率高 5 倍 嚴重靜脈曲張應就醫 張學倫醫生根據其團隊在2018年發表在JAMA的研究，發現靜脈曲張病人發生深層靜脈栓塞的機率比正常人高出5倍，罹患致命肺栓塞的機率也比正常人高出近兩倍，因此靜脈曲張不僅是只有症狀跟外觀的問題，也有可能會造成生命的危害。此研究成果也在世界各大媒體包括CNN、路透社等大篇幅報道，美國疾病管制局也在他發表研究成果之後，將靜脈曲張列入深層血栓的風險因子之一。 所以，建議患有靜脈曲張的病人都要儘早到醫院靜脈曲張特別門診接受評估及治療，以避免產生嚴重的併發症。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】