靜脈曲張｜70歲老翁餐飲業久站腳上現蚯蚓狀大靜脈 靜脈曲張又潰瘍如何治療？

70歲老伯伯年輕時從事餐飲業，每天工作需久站10至12個小時，腳上漸漸出現蚯蚓狀的巨大靜脈，幾年前足踝處甚至出現潰瘍，在整形外科、皮膚科換藥治療都沒有改善。 國泰綜合醫院心血管中心心臟血管外科主診醫生陳綱隆表示，這樣的狀況持續2至3年後，老伯伯轉診至血管外科治療，使用靜脈曲張微創手術處理擴大的大隱靜脈，有效降低下肢靜脈壓力後，惱人的靜脈潰瘍也在幾個月內愈合了。

甚麼是靜脈曲張？如何評估嚴重度？ 心臟收縮加壓後會將血液由動脈送往全身組織，再經由靜脈回流至心臟，而下肢回流方向與地心引力相反，因此下肢靜脈中有「靜脈瓣膜」可防止血液逆流，並需透過下肢肌肉擠壓深部靜脈將血液送回心臟。 不過，陳綱隆醫生提到，若是長時間維持在同一個姿勢，缺乏肌力運動，血液便無法藉由腿部肌肉擠壓深部靜脈順利回流心臟，而日積月累下來可能會導致下肢靜脈壓力過高，靜脈血管容易變形，甚至導致靜脈瓣膜鬆垮，最後造成靜脈逆流，進而產生靜脈曲張。

慢性靜脈血管疾病的 CEAP 分級 (Clinical-Etiology-Anatomy-Pathophysiology) 據疾病的症狀表現、病因、疾病部位及生理病變等，來做慢性靜脈血管疾病的CEAP分級(Clinical-Etiology-Anatomy-Pathophysiology)：