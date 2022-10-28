【非常．心跳】3人行必有我師焉 草地滾球初體驗！黃曜東醫生&世錦亞軍夏日婷 滾球都關心臟事！

提起醫生，大家第一時間可能聯想起診所或醫院，心臟科專科黃曜東醫生特意去到大部分人都未必玩過的草地滾球場，專誠向草地滾球世錦賽銀牌、港隊代表夏日婷Gloria學習草地滾球，目的並非貪玩，而是希望親身體驗過後，推薦心跳過慢的病患或其他心臟問題患者進行這項既有挑戰性，又不會過份劇烈的運動！ 黃曜東醫生和新進主持Annie是草地滾球的初哥，即場邀請「世界級教練」Gloria教幾招入門動作！ Gloria草地滾球小教室 草地滾球最重要是學會正確的發球姿勢及技巧，首先每組的隊員輪流發球，發球時需要站在墊上，並根據目標球Jack控制發球的距離及策略。 發球時，可以記住口訣「坐、拉、踏、推」，即拿著滾球後，半蹲時便拉手、踏步並推出滾球。

發 球時要手腳協調 心跳如有預 設 程序 現場所見Gloria每次發球均十分順暢，如同預設了程序，可以準確控制發球的力度和速度。Gloria表示要純熟發球便要苦練手腳協調能力，隨著踏腳的步幅以及揮手的力度，本能地使出所需的力度。 同樣，心臟也如同設有固定程序，才能確保心跳節奏正常。黃曜東醫生指，心臟的竇房結能發號司令，傳遞訊息到心臟肌肉讓它們跟著指令跳動，令我們的靜止心跳維持在每分鐘60至100下；假如竇房結，或者心臟傳導系統出現問題，便會出現心律不正，即靜止心跳少於60或快過100下、心跳不規律的情況。如患有心律不正，就有機會出現心悸、氣喘、全身乏力、頭暈等情況，到時候分分鐘連打滾球也沒有力氣！ 心臟的輔助儀器 — 心臟起搏器 打草地滾球時，速度、力度均可自行控制，但心跳的快慢卻不能自由掌控，因此需要靠「外力」幫助。如果心跳過快，一般可以用藥物減慢心跳；若是心跳過慢，藥物的幫助便不大，這時便要植入心臟起搏器。

微型起搏器適合手部動作多的患者 傳統起搏器的大小如同智能手錶錶面，醫生會把機身植入在病人胸口上方的皮下組織裏，電線經由血管接駁著心臟，就能做到起搏的功用。但由於安裝後鎖骨下會有些微隆起，病人需要時間適應。

黃曜東醫生指現時微型無導線起搏器可以經微創方法直接安裝於心臟內，令表面不留安裝痕跡，活動時也不用特別遷就，適合玩草地滾球或一些手部動作較多的病人。

微型起搏器的體積比傳統起搏器小93%，如同一顆藥丸的大小，電池足夠使用8至13年；最新的無導線雙腔（感應）起搏器加入了傳感器演算法，實現房室傳導以模擬人體自然心跳。微型起搏器雖然體積細小，但已具備一般起搏器的功能。不過，它暫時未能夠做到雙線起搏，所以並非所有病人都適合，詳情應向主診醫生查詢。

有別於心臟起搏器愈小巧愈好，草地滾球同樣有輔助神器，可以幫助滾球新手！Gloria即場拿出「執波神器」來示範，可以輕鬆「執波」減少彎腰次數，平日訓練、比賽時也會用到。