「順豐速運A巴」現身友邦嘉年華 多感官體驗促進共融

雖然最近節日氣氛濃厚，但自閉症譜系障礙(簡稱自閉症)人士由於在社交溝通以至認知、情緒、行為及感官反應方面出現不同程度的困難和發展差異，要外出感受節日氣氛或是一大挑戰。由順豐速運(香港)有限公司(下稱順豐香港)贊助、藝術共融團體Q Plus A藝術基金會(下稱 Q+A) 策劃的「順豐速運A巴」就現身於友邦嘉年華，為自閉症群體提供場地支援，感受嘉年華的歡樂；大眾也可體驗自閉症人士外出時面對的挑戰，啟發大家思考如何支援不同需要人士，實踐共融。
多場藝術共融活動
「順豐速運A巴」下層設有展覽，包括讓大眾走進自閉症人士感官世界的聲音體驗，還有「等你的明信片」，展出100張自閉症孩子手筆的手繪明信片，參觀者可了解到照顧者心聲之外，亦可為自閉症孩子創作明信片他們交流。
至於巴士上層則是為容易官感過載自閉症人士而設的寧靜室，當他們感到壓力時，就可以在這安靜的環境中放鬆及調節情緒。此外，A巴在展出期間會舉行超過20場藝術共融活動，包括講座、真人圖書館及工作坊等，費用全免，讓自閉症群體、大眾及順豐速遞員都能加深對自閉症的認識。
3S通助建構自閉症群體友善環境
Q+A早前向約200名自閉症群體的照顧者、社工和老師收集問題，並與當中100位進行訪談，以了解他們日常與自閉症群體外出時面對的狀況與困境。調查發現，95%受訪者認為普遍公共場所缺乏針對自閉症群體設計的友善環境，97% 認為公共場所的職員缺乏能力去應對自閉症群體的需求，並有95%受訪者表示在外出時曾遭受到不同程度的歧視。
Q+A藉調研訪談結果設計出《3S通》。《3S通》是香港首個專為自閉症群體設計的場地配套指南，重點關注社交(Social)、感官(Sensory)和自主(Self)三大方面，旨在支援他們有更輕鬆自在的場地體驗。《3S 通》會在「順豐速運A巴」展出，並可讓大眾下載，希望為不同場所提供藍本，加設對自閉症群體設計的友善環境，以及讓大眾學習應對群體需求的技巧。
「順豐速運 A 巴」
展出日期：即日起至2月16日(星期日)
展出時間：中午12時至晚上10時(非高峰日子)、上午11時至晚上11時(普通日子及高峰日子)
展出地點：香港中環龍和道9號中環海濱活動空間友邦嘉年華
活動詳情：https://www.qplusa.org/busa/busa.html
*自閉症人士或其照顧者可發送電郵至[email protected]。電郵標題註明「索取邀請碼」，並附上《殘疾人士登記證》以作核實。Q+A將會回覆邀請碼，以供網上平台報名時使用。