「順豐速運A巴」現身友邦嘉年華 多感官體驗促進共融

雖然最近節日氣氛濃厚，但自閉症譜系障礙(簡稱自閉症)人士由於在社交溝通以至認知、情緒、行為及感官反應方面出現不同程度的困難和發展差異，要外出感受節日氣氛或是一大挑戰。由順豐速運(香港)有限公司(下稱順豐香港)贊助、藝術共融團體Q Plus A藝術基金會(下稱 Q+A) 策劃的「順豐速運A巴」就現身於友邦嘉年華，為自閉症群體提供場地支援，感受嘉年華的歡樂；大眾也可體驗自閉症人士外出時面對的挑戰，啟發大家思考如何支援不同需要人士，實踐共融。

多場藝術共融活動

「順豐速運A巴」下層設有展覽，包括讓大眾走進自閉症人士感官世界的聲音體驗，還有「等你的明信片」，展出100張自閉症孩子手筆的手繪明信片，參觀者可了解到照顧者心聲之外，亦可為自閉症孩子創作明信片他們交流。

至於巴士上層則是為容易官感過載自閉症人士而設的寧靜室，當他們感到壓力時，就可以在這安靜的環境中放鬆及調節情緒。此外，A巴在展出期間會舉行超過20場藝術共融活動，包括講座、真人圖書館及工作坊等，費用全免，讓自閉症群體、大眾及順豐速遞員都能加深對自閉症的認識。