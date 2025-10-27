「預設照顧計劃」規劃人生終章 香港危重病學會公眾教育活動探討善終關懷及預設醫療

在傳統文化下，圍繞死亡的話題在不少人眼中，始終仍被視為禁忌，直至生命走到終點才被迫面對。但一旦到那個時刻，未必所有人仍有能力表達自己的意願，究竟應繼續進取維生治療還是舒緩照護？搶救還是不搶救？當無法表達意願時，這些重要而沉重的決定只能落在家屬手中。家屬被迫佇立於十字路口，承載著難以言喻的情感與壓力，甚至需要在緊急時刻為摯親下決定。其實，如同為人生其他重要階段早作準備，我們可否趁身體健康的時候為生命晚期做好規劃，讓自己能依從意願度過人生的最後時光？

現代人重視人生規劃，而生命的最後階段，你又會想怎樣度過？透過「預設照顧計劃」預先為生命晚期做好規劃，不僅是對生命自主權的尊重，更是留給親人的愛與體貼。「預設照顧計劃」強調在精神健全、能夠自主表達時，與家人和醫護團隊深入討論未來的醫療意願，例如是否接受維持生命的治療、個人價值觀，乃至整體照顧安排等範疇。這確保即使將來身體狀況以致無法表達意願，亦能根據預設指示，以切合自己價值觀及意願的方式好好走完人生的最後一段路，維持有尊嚴及質素的生活。而對於家屬而言，預先了解患者意願，能免於緊急時刻代作重要醫療決定的沉重壓力，以及減少親友間的意見分歧。

及早開始思考與溝通

與其在生命的終點被動地由其他人決定醫療決策，不如未雨綢繆，透過「預設照顧計劃」及早為自己的未來作出規劃。「預設照顧計劃」並非僅為處於生命晚期的患者而設，不論健康成年人還是長期病患者，都可以及早開始思考和溝通。

香港危重病學會將於11月2日於荃灣荃新天地舉辦「誰。。。願放手」的免費公眾教育活動，透過醫護人員及嘉賓分享、資訊及影片展覽、以及VR體驗，旨在讓大家認識及了解善終關懷與預設醫療等議題，歡迎各位前來參觀，了解更多相關資訊！