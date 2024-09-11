「食呢7種藥」中秋食碌柚注意！小心影響藥效及相互作用

中秋佳節將至，碌柚是不可或缺的應景水果。醫生提醒，碌柚不可吃太多，只能淺嘗，尤其有服用抗凝血劑、降血脂藥、降血壓藥、心律不整藥、安眠藥、癲癇藥、免疫抑制劑等7種藥物的人，務必要小心「柚」與「藥」的相互作用。

吃了碌柚又服藥 易併發相互作用及不良反應 衛生福利部草屯療養院家醫科主任楊晉州表示，碌柚與西柚裡都含有「呋喃香豆素」(furanocoumarin)，會抑制肝臟內的代謝酵素以及小腸內的醣蛋白作用，會影響藥物代謝。如果同時吃了碌柚又服藥，可能造成人體內藥物濃度上升，引發不良反應。 而可能與碌柚或西柚產生相互作用的常見藥物包括：抗凝血藥、降血壓藥、降血脂藥、心律不整藥、免疫抑制劑、鎮靜安眠藥、抗癲癇藥物等。

服用藥物者 應詳閱說明或諮詢醫生 由於吃碌柚後影響藥物的時間，可能會長達2到3天，因此若有固定服用藥物需求，建議避免食用碌柚，不可以為吃完碌柚隔了一段時間再吃藥就沒有影響。 最後，楊晉州主任也提醒，雖然在中秋節最應景的活動就是吃碌柚和賞月BBQ，但吃碌柚雖好，如果是有在服用藥物的朋友，在食用前還是先詳閱藥品說明書或是諮詢藥劑師、醫生，確認是否有藥物相互作用的風險，服藥期間若有不尋常的症狀也應立即就醫。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】