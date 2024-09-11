熱門搜尋:
iPhone 16 銀色債券 林明禎 中秋節2024 居屋2024 自助餐優惠 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
健康
2024-09-11 18:30:02

「食呢7種藥」中秋食碌柚注意！小心影響藥效及相互作用

分享：
碌柚

吃碌柚雖好，如果是有在服用藥物的朋友，在食用前還是先詳閱藥品說明書或是諮詢藥師、醫生，確認是否有藥物相互作用的風險。

adblk5

中秋佳節將至，碌柚是不可或缺的應景水果。醫生提醒，碌柚不可吃太多，只能淺嘗，尤其有服用抗凝血劑、降血脂藥、降血壓藥、心律不整藥、安眠藥、癲癇藥、免疫抑制劑等7種藥物的人，務必要小心「柚」與「藥」的相互作用。

吃了碌柚又服藥 易併發相互作用及不良反應

衛生福利部草屯療養院家醫科主任楊晉州表示，碌柚與西柚裡都含有「呋喃香豆素」(furanocoumarin)，會抑制肝臟內的代謝酵素以及小腸內的醣蛋白作用，會影響藥物代謝。如果同時吃了碌柚又服藥，可能造成人體內藥物濃度上升，引發不良反應。

而可能與碌柚或西柚產生相互作用的常見藥物包括：抗凝血藥、降血壓藥、降血脂藥、心律不整藥、免疫抑制劑、鎮靜安眠藥、抗癲癇藥物等。

adblk6
食藥

可能與碌柚或西柚產生相互作用的常見藥物包括：抗凝血藥、降血壓藥、降血脂藥、心律不整藥、免疫抑制劑、鎮靜安眠藥、抗癲癇藥物等。

服用藥物者 應詳閱說明或諮詢醫生

由於吃碌柚後影響藥物的時間，可能會長達23天，因此若有固定服用藥物需求，建議避免食用碌柚，不可以為吃完碌柚隔了一段時間再吃藥就沒有影響。

最後，楊晉州主任也提醒，雖然在中秋節最應景的活動就是吃碌柚和賞月BBQ，但吃碌柚雖好，如果是有在服用藥物的朋友，在食用前還是先詳閱藥品說明書或是諮詢藥劑師、醫生，確認是否有藥物相互作用的風險，服藥期間若有不尋常的症狀也應立即就醫。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

amJetso送 Bodysonic先力牌窗口式冷氣機X靜音循環風扇X電動冷凍小風扇

 
 
 