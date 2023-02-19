「食XX減肥法」冇用？小心用錯方法易反彈！

你是否嘗試過「水煮蛋減肥法」、「蘋果減肥法」、「香蕉減肥法」等各種流行飲食卻又復胖？想要健康減重，維持長期的健康生活方式，搭配運動並保持愉悅才是減肥成功之道。

你是否嘗試過「水煮蛋減肥法」、「蘋果減肥法」、「香蕉減肥法」等各種流行飲食卻又復胖？營養師說明，名人背書的流行飲食減肥法通常可快速瘦身，但營養失調容易復胖，且此類言論還會將減肥失敗的原因歸咎於民眾缺乏意志力。若想要健康減重，維持長期的健康生活方式，搭配運動並保持愉悅才是減肥成功之道。

可快速剷肉 但難長期維持

據《Live Science》報道，想要減肥的民眾喜愛嘗試最新的減肥法，這些方式通常提倡只吃某一種食物，例如高麗菜湯或避免任何熟食，不僅蔚為話題，而且宣稱能幫助人快速瘦身。但長期下來是否有效呢？

美國Pritikin長壽中心營養師卡拉班絲汀(Kara Burnstine)表示：「流行飲食減肥法被定義為一種快速減肥的方法，通常流行一段時間後就會消失。」這些減肥法一開始有效的原因在於顯著減少攝取卡路里或整個食物種類，當人吃進的卡路里少於燃燒的卡路里，就會瘦下來。

流行飲食減肥法的另一個特徵，就是宣稱對於減肥有多神奇的效果，但這些方式通常只是透過有影響力的名人吹捧，但沒有足夠的科學實驗來佐證。

然而，這類方式無法長期持續，因此減肥效果常是短暫的，這也就是為何大多數民眾恢復正常飲食後容易復胖的原因。

這些流行飲食減肥法簡單又快速，因此相當受到歡迎，但從長遠角度來看卻行不通，民眾若打算對飲食進行重大改變，建議先行諮詢醫師或營養師。