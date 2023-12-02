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健康
2023-12-02 20:08:46

骨質流失難以感知　恐致骨質疏鬆性骨折

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彰化秀傳紀念醫院蔡沅欣主任提醒，骨質流失是沒有感覺的，高危險族群必須及早顧好骨本，並及早檢測骨密度，以防因骨折而失能。

彰化秀傳紀念醫院蔡沅欣主任提醒，骨質流失是沒有感覺的，高危險族群必須及早顧好骨本，並及早檢測骨密度，以防因骨折而失能。

輕視骨質流失恐怕會像海砂屋，外觀看起來沒問題，但隨時可能造成骨質疏鬆性骨折！尤其對需要執行手術的骨折病患而言，骨質疏鬆會讓骨頭的強度跟品質都下降，最終會導致手術計畫失敗。

在彰化秀傳紀念醫院，每個月大約會遇到60至70名因骨質疏鬆性骨折而就醫的病患，該院關節重建中心主任蔡沅欣指出，絕大多數患者都是在發生骨折後入院，檢查後才發現是骨質疏鬆症所引起，「骨質流失是沒有感覺的，高危險族群必須及早顧好骨本，並及早檢測骨密度，以防因骨折而失能。」

50歲熟女人工髖關節鬆脫  原來是類風濕性關節炎致骨質疏鬆

蔡沅欣主任提及曾收治一名年約50歲熟女，是類風濕性關節炎患者，因長期使用類固醇埋下骨質疏鬆高風險因子，卻忽略及早進行骨密度檢測的重要性，只單純控制風濕性疾病。後來不幸出現髖關節壞死，當時接手治療的骨科醫師幫其置換人工髖關節，患者術後行走狀況雖不錯，卻在手術完8個月後，因為關節疼痛而求診。

經過X光檢查後發現，原來是人工髖關節鬆脫了，「之後的治療只能重新換一組新的人工髖關節。」蔡沅欣主任說，幫病患手術後，立即以DXA檢測患者骨密度，發現T-Score小於負3；建議使用促進骨質生成的藥物，病患在手術完一個月內就能行走，恢復狀況良好。

他感嘆，通常傷筋斷骨要100天恢復，而以50歲女性來看，倘若沒有骨質疏鬆現象，一般三個月就能恢復到原本的生活狀況，但該病患8個月卻仍沒恢復，「長期使用類固醇的族群，骨質流失速度快，更應留意骨質疏鬆性骨折的風險。」

骨質疏鬆會造成手術難度增高  術後應持續服用骨質疏鬆治療藥物

執行過許多高難度手術的蔡沅欣主任，對骨質疏鬆所造成的手術難度非常有感，他指出，骨質疏鬆最常發生在脊椎、髖關節及手腕、肩膀等部位，「為這些病患開刀時會發現，只要稍微用力或輕敲他們的骨頭就會碎掉。」連放入骨髓鋼釘或要做人工髖關節的固定都有問題，抓不牢，相當棘手，因此建議極高風險骨質疏鬆患者更要積極面對病治療骨質疏鬆。

骨質疏鬆治療藥物有兩大類，包括「減少骨質流失」及「促進骨質生成」類藥物，各有其給付標準。從國際文獻發現，若骨密度嚴重不足（T-Score小於負3），或者有多處骨折情形時，會建議病患把促進骨質生成的藥物放在第一線用藥，這對於病患術後預後較好。

蔡沅欣主任提出數據指出，臨床確實有病患因發生人工髖關節骨折，在使用促進骨質生成的藥物治療後，在很短的時間便能恢復良好的生活功能，是患者及家屬的一大福音。他也提醒，有長期使用類固醇的風濕免疫性疾病患者，務必每2年做一次DXA檢測，以了解自己的骨頭健康程度，預防骨質疏鬆性骨折的發生。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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