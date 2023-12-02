骨質流失難以感知　恐致骨質疏鬆性骨折

輕視骨質流失恐怕會像海砂屋，外觀看起來沒問題，但隨時可能造成骨質疏鬆性骨折！尤其對需要執行手術的骨折病患而言，骨質疏鬆會讓骨頭的強度跟品質都下降，最終會導致手術計畫失敗。 在彰化秀傳紀念醫院，每個月大約會遇到60至70名因骨質疏鬆性骨折而就醫的病患，該院關節重建中心主任蔡沅欣指出，絕大多數患者都是在發生骨折後入院，檢查後才發現是骨質疏鬆症所引起，「骨質流失是沒有感覺的，高危險族群必須及早顧好骨本，並及早檢測骨密度，以防因骨折而失能。」

50歲熟女人工髖關節鬆脫 原來是類風濕性關節炎致骨質疏鬆 蔡沅欣主任提及曾收治一名年約50歲熟女，是類風濕性關節炎患者，因長期使用類固醇埋下骨質疏鬆高風險因子，卻忽略及早進行骨密度檢測的重要性，只單純控制風濕性疾病。後來不幸出現髖關節壞死，當時接手治療的骨科醫師幫其置換人工髖關節，患者術後行走狀況雖不錯，卻在手術完8個月後，因為關節疼痛而求診。 經過X光檢查後發現，原來是人工髖關節鬆脫了，「之後的治療只能重新換一組新的人工髖關節。」蔡沅欣主任說，幫病患手術後，立即以DXA檢測患者骨密度，發現T-Score小於負3；建議使用促進骨質生成的藥物，病患在手術完一個月內就能行走，恢復狀況良好。 他感嘆，通常傷筋斷骨要100天恢復，而以50歲女性來看，倘若沒有骨質疏鬆現象，一般三個月就能恢復到原本的生活狀況，但該病患8個月卻仍沒恢復，「長期使用類固醇的族群，骨質流失速度快，更應留意骨質疏鬆性骨折的風險。」