「高齡衰弱」死亡率高 研究：多與肌肉減少有關

造成高齡衰弱的原因較多重性，主要因身體多項生理系統的儲備量下降，且超出原有年紀該有的程度，造成外界壓力來臨時，打壞了身體平衡。像是因住院治療後僅能臥床，生活得靠他人全程照顧，或看似健康且能自我照顧，但體格偏瘦、行動也稍遲緩等，都屬於典型的衰弱現象。

「高齡衰弱」分內、外在因素 符合三項臨床表徵即屬衰弱 臺北市立聯合醫院和平婦幼院區家庭醫學科醫生葉孟奇表示，高齡衰弱通常可分為因老化、生理、心理狀態、多重慢性疾病等內在因素，以及因社會、經濟以及環境等的外在因素導致，兩者會彼此交互作用且埋下誘發衰弱的高危因素。外國學者曾提出5項衰弱臨床表徵，包括：無預期的明顯體重減輕、費力疲憊感、肌握力下降、行走速度變慢、體能活動度低，若符合3項以上，較屬於衰弱症。

「肌肉減少症」加速衰弱 死亡率高於常人三至五倍 研究也指出，衰弱的人會比無衰弱的人在死亡率、住院率、跌倒率等風險更高，是失能前的重要表徵，尤其當衰弱愈嚴重時，不僅較難以改善，死亡率比起強健的老人死亡率更高達3至5倍，但目前被認為與衰弱有高度相關的原因又以肌肉減少症為主，主要因隨著年齡增長，肌肉質量也會跟著下降，加上不常使用肌肉，就會加速衰弱速度。

急、慢性病及老化誘發衰弱 良好生活習慣有助延緩 此外，許多急、慢性疾病及老化的相關狀況，也會成為誘發衰弱的原因之一，導致衰弱老人進入每況愈下的惡性循環。葉孟奇說，目前仍無標準治療方式能解決高齡衰弱症，因此保持規律運動或動態的生活型態，以減緩肌肉減少症的惡化，並養成良好的飲食習慣、保持愉快心情等方式，都有助於減緩高齡衰弱症的發生。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】