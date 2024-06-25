「1眼疾」常誤以為近視或老花！夏日護眼重點：最好戴太陽眼鏡

白內障是眼睛內晶體老化的疾病，意指原先澄清的晶體變得混濁泛黃，使得外界光線無法進入，造成視力障礙的一種疾病。

白內障是眼睛內晶體老化的疾病，意指原先澄清的晶體變得混濁泛黃，使得外界光線無法進入，造成視力障礙的一種疾病。白內障的8大警號包含：出現對色彩敏銳度降低、近視度數飆升、夜晚出現眩光光暈、看東西出現複視、白日畏光、老花突然消失、經常跌倒或時常感覺度數不夠需換鏡片等症狀，都應即早治療。

出現對色彩敏銳度降低、近視度數飆升、夜晚出現眩光光暈、看東西出現複視、白日畏光、老花突然消失、經常跌倒或時常感覺度數不夠需換鏡片等症狀，都應即早治療。

炎夏逼近，夏季日照時長大約為13小時，長時間的紫外線曬入眼球，可能造成水晶體因紫外線的累積傷害提早老化，對此眼科陳矜芸醫生給予幾個夏日防護建議，除了能夠透過食補或營養補充品來預防白內障，也可以多吃深色蔬菜，如菠菜或是粟米等，這類含有葉黃素、蝦黃素、β-胡蘿蔔素等抗氧化劑成分的食物或保健食品；另外，夏季外出可以佩戴太陽眼鏡，減少紫外線的傷害，來延緩白內障的發生時間。

把握治療黃金關鍵期 高階手術設備助恢復清澈視野

陳矜芸說，白內障的唯一治療方式便是更換人工晶體，而超聲波晶體乳化術為目前主流的白內障手術方式，能夠僅以筆尖大小的微創方式進行此手術，有別於以往需等白內障成熟變硬才可治療的舊觀念。

手術過程中只需以局部麻醉藥水點眼睛，再以超聲波乳化術吸取出混濁的晶體後再植入人工晶體，即完成此手術。若術後對光線較為敏感，陳矜芸建議，白日佩戴墨鏡防止眼睛受到紫外線刺激、術後患者也盡量避免搬重物，約2周的時間便可恢復日常。

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