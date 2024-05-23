「10因素」恐致慢性腎病！不注意水分攝取 不少人已經末期卻不自知

隨人口老化、高血壓與糖尿病等慢性疾病增加，慢性腎病(Chronic kidney disease，簡稱CKD)的盛行率也隨之升高，增加病人罹患心血管疾病的風險，亦會造成認知功能障礙、貧血、骨質疏鬆與骨折等。當腎功能持續惡化，進展成末期腎病(end-stage renal disease，簡稱ESRD)時，則須長期接受透析治療以維持生命，負擔甚劇。

多數人認知不足 防治慢性腎臟病提升認知

奇美醫院腎臟科主治醫生黃筠婷說明，儘管慢性腎病已造成世界各國公共衛生的重大影響，但一般人對慢性腎臟病的認知仍極其有限，美國、台灣與中國均有研究顯示，罹病者對慢性腎病的知曉率(awareness)低，大眾往往處於慢性腎病或末期腎病的風險之中而不自知。

在慢性腎病防治上，如何在慢性腎病早期即診斷出來，並且及早預防其進展到末期腎病，增加大眾的認知率以及罹病者之知曉率(awareness)，是防治慢性腎臟病的重點。