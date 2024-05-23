「10因素」恐致慢性腎病！不注意水分攝取 不少人已經末期卻不自知

隨人口老化、高血壓與糖尿病等慢性疾病增加，慢性腎病(Chronic kidney disease，簡稱CKD)的盛行率也隨之升高，增加病人罹患心血管疾病的風險，亦會造成認知功能障礙、貧血、骨質疏鬆與骨折等。當腎功能持續惡化，進展成末期腎病(end-stage renal disease，簡稱ESRD)時，則須長期接受透析治療以維持生命，負擔甚劇。
多數人認知不足 防治慢性腎臟病提升認知
奇美醫院腎臟科主治醫生黃筠婷說明，儘管慢性腎病已造成世界各國公共衛生的重大影響，但一般人對慢性腎臟病的認知仍極其有限，美國、台灣與中國均有研究顯示，罹病者對慢性腎病的知曉率(awareness)低，大眾往往處於慢性腎病或末期腎病的風險之中而不自知。
在慢性腎病防治上，如何在慢性腎病早期即診斷出來，並且及早預防其進展到末期腎病，增加大眾的認知率以及罹病者之知曉率(awareness)，是防治慢性腎臟病的重點。
及早發現高危因素 遠離腎健康風暴
黃筠婷提到，造成慢性腎病的原因，最常見者為糖尿病與高血壓，此外，腎小球腎炎也是引起慢性腎病的重要原因之一。另外，其他常見高危因素包括肥胖、高血脂、代謝症候群、痛風、吸煙、運動不足、水分攝取不足等因素。
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