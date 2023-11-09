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健康
2023-11-09 13:30:25

「2常見慢性病」控制欠佳變心臟衰竭！醫生揪出背後主因

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心臟衰竭

如果發生心臟衰竭時，會降低血液的供應量，即引發包括：疲倦、喘及下肢水腫等症狀，當心臟衰竭更嚴重時，甚至會導致呼吸衰竭以及急性腎臟損傷等情形。

60歲的內地台商林先生，20幾歲時就檢查出有高血壓，林先生在台灣都是到專科診所就醫拿藥控制高血壓，到內地工作了10多年後，被診斷出罹患糖尿病，但病情在當地醫療院所拿藥控制得並不理想，整個人又累又喘，總覺得心臟有一股無力感，考慮後決定趕快回台灣做進一步檢查。

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心臟衰竭關鍵主因 體內腫瘤影響代謝

大里仁愛醫院心臟內科黃民評醫師經診斷林先生是心臟衰竭，由於林先生年紀輕輕就有高血壓，黃民評醫師研判「可能有其他問題」，進一步安排抽血結果有低血鉀情形，接著進行電腦斷層掃描檢查，竟然在腎上腺發現一顆腫瘤，這是由腎上腺分泌的荷爾蒙所形成的腫瘤，除了會造成高血壓影響心臟功能之外，還會干擾體內代謝導致胰島素的阻抗變強，因此讓林先生的血糖變得難以控制，心臟長期以來經歷如此折磨就變成了心臟衰竭。

腎上腺腫瘤

由腎上腺分泌的荷爾蒙所形成的腫瘤，除了會造成高血壓影響心臟功能之外，還會干擾體內代謝導致胰島素的阻抗變強。

心臟衰竭常見這些症狀 三高是高危險族群

黃民評醫師指出，如果發生心臟衰竭時，會降低血液的供應量，即引發包括：疲倦、喘及下肢水腫等症狀，當心臟衰竭更嚴重時，甚至會導致呼吸衰竭以及急性腎臟損傷等情形。

黃民評醫師說，三高(高血壓、高血糖、高血脂)病人屬於心臟衰竭的高危險族群，家中休息時測量血壓收縮壓超過130，或者是舒張壓超過80毫米水銀汞柱，就要小心高血壓。一般人的血壓大約從40歲起可能就會慢慢變高，建議應該定期量血壓和體重。假如年輕時即有高血壓，更要提高警覺是否是其他原因造成的繼發性高血壓，例如腎病、內分泌腫瘤及睡眠窒息症等。

高血壓

一般人的血壓大約從40歲起可能就會慢慢變高，建議應該定期量血壓和體重。

注意飲食攝取均衡 適當運動不可少

黃民評醫師提醒，心臟衰竭的病人要注意飲食營養攝取均衡，建議可採取少糖、少油、少鹽、少吃加工肉類品、多吃蔬菜，而且攝取適當水分和鹽分的原則。另外，病人亦需要做適當的運動，定期覆診跟進病情，遵照醫囑吃藥，隨時注意身體狀況，確保自身健康。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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