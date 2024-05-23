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健康
2024-05-23 18:30:05

「2種飲食習慣」恐致膽石！空腹要避免大吃大喝

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自助餐

各家餐飲廣告滿天飛及民眾外食邀約不斷，各式腹痛腸胃疾病問題不斷在醫院門急診出現，膽結石甚至膽囊炎就是其中一個大宗。

隨著三年疫情解封，各家餐飲廣告滿天飛及市民外食邀約不斷，各式腹痛腸胃疾病問題不斷在醫院門急診出現，膽結石甚至膽囊炎就是其中一個大宗。

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膽結石成因多 飲食習慣所致最常見

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區一般外科主任黃郁創指出，造成膽結石的成因有很多，與種族、性別(女性較高)、懷孕、肥胖、糖尿病、高血脂病患者、腸道手術後及缺乏運動有關，但最主要成因是飲食習慣。

膽石

如果喜好常食用高脂肪類食物，膽囊就必須不斷儲存、收縮，這會造成膽汁被濃縮而過飽和，就會形成膽砂、膽石。

2種飲食習慣要避免 三餐定時定量為上策

黃郁創解釋，根據解剖位置，膽囊位於右上腹，肝臟下方。肝臟製造膽汁經由膽管至腸道幫助脂肪消化，而膽囊位在膽管旁可儲存膽汁，就如同位在長江旁的洞庭湖一樣，可調節長江水量(雨季吸水儲存，旱季則出水)

如果喜好常食用高脂肪類食物，膽囊就必須不斷儲存、收縮，這會造成膽汁被濃縮而過飽和，就會形成膽砂、膽石；另一種不良飲食習慣，空腹很久後去吃大餐，也會造成膽汁濃縮而過飽和，形成膽砂、膽石。所以要避免膽結石，一定要避免高卡路里、高油的食物，還要三餐定時定量。

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膽結石這樣治療 無膽囊炎症狀追蹤即可

膽結石的患者若無膽囊炎症狀，不一定要治療，定期追蹤即可。至於膽結石溶解藥物(Chenodeoxycholic acid)，療效對東方人並不一定，使用上較有爭議。膽結石的患者若有膽囊炎症狀(如：上腹痛、噁心、黃疸、發燒、畏寒)，就須積極治療，合用抗生素及手術。手術主要分成腹腔鏡膽囊切除手術和傳統膽囊切除手術。而用來對付腎臟結石的體外震波碎石(ESWL)已被證實成功率低，鮮少被使用。

 

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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