「2種飲食習慣」恐致膽石！空腹要避免大吃大喝

各家餐飲廣告滿天飛及民眾外食邀約不斷，各式腹痛腸胃疾病問題不斷在醫院門急診出現，膽結石甚至膽囊炎就是其中一個大宗。

隨著三年疫情解封，各家餐飲廣告滿天飛及市民外食邀約不斷，各式腹痛腸胃疾病問題不斷在醫院門急診出現，膽結石甚至膽囊炎就是其中一個大宗。

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區一般外科主任黃郁創指出，造成膽結石的成因有很多，與種族、性別(女性較高)、懷孕、肥胖、糖尿病、高血脂病患者、腸道手術後及缺乏運動有關，但最主要成因是飲食習慣。

如果喜好常食用高脂肪類食物，膽囊就必須不斷儲存、收縮，這會造成膽汁被濃縮而過飽和，就會形成膽砂、膽石。

這 2 種飲食習慣要避免 三餐定時定量為上策

黃郁創解釋，根據解剖位置，膽囊位於右上腹，肝臟下方。肝臟製造膽汁經由膽管至腸道幫助脂肪消化，而膽囊位在膽管旁可儲存膽汁，就如同位在長江旁的洞庭湖一樣，可調節長江水量(雨季吸水儲存，旱季則出水)。

如果喜好常食用高脂肪類食物，膽囊就必須不斷儲存、收縮，這會造成膽汁被濃縮而過飽和，就會形成膽砂、膽石；另一種不良飲食習慣，空腹很久後去吃大餐，也會造成膽汁濃縮而過飽和，形成膽砂、膽石。所以要避免膽結石，一定要避免高卡路里、高油的食物，還要三餐定時定量。