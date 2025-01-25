「3動作」降低久坐危害！過年長假一同起身動一動

久坐最理想的就是每30分鐘起身活動一次，並選擇有支撐、避免太軟或過低的座椅，確保腰背貼合椅背，減少腰椎負擔。

隨著農曆新年假期來臨，親友團聚時不免長時間坐著聊天、看電視，甚至打麻雀、玩桌遊等，藉此聯繫情感、放鬆心情。然而，時間久了，就會腰痠背痛，似乎愈休息愈累。

此外，要是長時間久坐還會影響下肢的血液循環，三高患者或心血管功能較差的人更可能出現雙腿腫脹、水腫，時間過長甚至會引發「下肢靜脈栓塞」，不可不注意。

台北慈濟醫院復健科張益維醫生表示，維持同一個姿勢太久，或是坐姿不正確、椅子沒有椅背、梳化太軟或是太低等，都可能造成肌肉疲勞，若是肌肉過度繃緊就會產生發炎或疼痛的症狀，演變成腰痠背痛。

坐在椅子上將身體向後扭轉，雙手抓住椅背，感受腰部肌肉被拉伸，停留5至10秒鐘後回到原位，左右各進行一次。

三招式教你紓緩筋骨 但避免久坐仍是最佳良方

張益維醫生指出，避免久坐是預防筋骨痠痛的良方，但若是因為同一個姿勢維持太久而發生痠痛麻的情形，可以先溫熱敷或是伸展紓緩，若症狀持續沒有改善，就需要就醫診治，必要時以藥物治療。同時，張益維醫生也教導三組伸展動作，每組動作做約10次，就能紓緩筋骨：