40%失眠關遺傳事？秒睡70%有睡眠窒息症 醫生教3招提升睡眠質素

睡眠習慣反映出健康狀態。有醫生指出，可能聽過失眠與壓力有關，但其實有40%是源自於基因。另外，即使沒有失眠問題的困擾，會倒頭就睡的人有70%患有睡眠窒息症。醫生指出，要提高睡眠質素有3大關鍵。

40%失眠關遺傳事？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，有人一躺下就沉入夢鄉，又有人輾轉反側徹夜難眠。失眠可能有人會想到是壓力或手機藍光問題，但其實更深層的原因在於基因。根據哈佛醫學院和倫敦大學的研究，約40%的睡眠品質與基因有關。某些基因，如PER2、MEIS1和DRD2，決定了你的「睡眠反應性」。有些人容易放鬆，壓力不易干擾；而另一些人則對環境變化敏感，難以安眠。

黃醫生解釋，如果你屬於「高反應型」，即使是小小的壓力或情緒波動，都會讓你徹夜難眠。這不是個性問題，而是生理差異。這類人對壓力激素皮質醇的反應更強，即使是明天要開會、房間燈光過亮或與人爭吵，都可能讓腦袋一整晚都無法放鬆。

秒睡70%有睡眠窒息症

黃醫生指，「倒頭就睡」相比起失眠人士好像更好，但實際上可能是警號。醫學上有個名詞叫「睡眠潛伏期」（Sleep Latency），即從關燈到入睡的時間，理想的狀態是10至20分鐘，如果超過30分鐘仍然無法入睡，這屬於失眠；然而，如果在不到8分鐘內就入睡，則可能是渴睡症或睡眠窒息症(OSA)。

研究發現，這些「秒睡」的人中，有七成其實患有睡眠窒息症，這意味著他們的睡眠質量並不佳，充滿了斷斷續續的缺氧。