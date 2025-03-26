「5種慢性咳嗽」對應不同臟腑！中醫揭怎麼治最有效

香港冬、春之際適逢流感季節，加上日夜溫差大，許多人一不小心就開始出現呼吸道症狀，紛紛到診所、醫院報到。「醫師，明明我感冒都好了，但還是咳嗽咳不停。」這是最近在診間最常聽到的一句話。

咳嗽依時間長短分 3 類 慢性咳嗽無刺激仍會咳 咳嗽根據時間長短，可以分為「急性咳嗽」、「亞急性咳嗽」及「慢性咳嗽」，急性咳嗽是指持續咳嗽約三周；若咳嗽超過八周(兩個月)即屬於慢性咳嗽；介於兩者之間則是亞急性咳嗽。 臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區中醫內科醫師陳至良說，咳嗽是身體的自我保護機制，當呼吸道的黏膜受到刺激時，身體會自動地引發咳嗽反應來將異物排除；不過對於慢性咳嗽的患者來說，這種反應機制可能會過度敏感，即便沒有明顯的異物刺激仍會頻繁的咳嗽。

中醫看待慢性咳嗽 出自於臟腑功能失調 陳至良醫師指出，中醫認為：「五臟六腑皆令人咳，非獨肺也。」意思是，除了肺以外，其他臟腑功能失調時也都會引起咳嗽的症狀。例如：習慣熬夜、情緒急躁易怒的人，咳嗽時伴隨兩側肋骨周圍悶脹疼痛可能是「肝咳」；患有慢性心衰竭、腎衰竭的患者，因為水分排出困難而引起咳嗽，屬於「腎咳」及「心咳」，若有伴隨腰背疼痛，且咳嗽時痰沫較多較屬於腎咳，心咳常有呼吸短促，乏力心悸的症狀；容易忽略的是「脾咳」，長期消化不良、胃酸倒流的患者，可能因為小量的胃酸刺激咽喉或是嗆入氣管而引起咳嗽。氣喘及鼻涕倒流屬於典型「肺咳」的狀況。 除了咳嗽原因，咳嗽情形包括：是否有痰、痰的顏色(綠色、黃色、白色、透明、血絲)、痰的質地(黏稠、清稀)；咳嗽的加重因素，如吹風吹冷氣、吃到冰冷/甜膩食物、躺下來加重等都是中醫師在診間診治時的重要資訊，就診時請詳細地告知醫師。

日常這樣做避免咳嗽 盡快就醫對症治療 陳至良醫師提醒，若有不明原因導致咳嗽發生時，應即時就醫，找出病因做適當的治療。建議早晚溫差大時戴帽子、圍絲巾，頭頸部的保暖能幫助肺氣流通；維持適量的運動、不熬夜能調達肝氣，改善情緒的同時也治療咳嗽；腸胃功能差的人則要特別注意飲食，難消化易產氣的食物(糯米製品、麵包饅頭、五辛類、煎炸油膩、精緻甜點)盡量避免。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】