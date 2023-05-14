【AI醫生】中國「medGPT」最快本月面世：可診斷3000種疾病準確率達97.5%

近年AI人工智能發展迅速，中國成都醫雲科技有限公司早前宣布成功研發出首款國產AI醫生「medGPT」，團隊聲稱可診斷出約3,000種疾病，他們早前抽取了532名覆診患者與「medGPT」做模擬診斷測試，結果證明AI診斷準確度高達97.5%。團隊指產品目前仍進行內部測試，計劃最快於5月份發布。

以近20億條醫患對話及病例作深度訓練 綜合内媒報道，中國成都醫雲科技有限公司早前宣布，成功研發首款國產AI醫生「medGPT」，可以診斷約3000種疾病，包括80%以上成年人疾病、90%以上兒科疾病。另外，「medGPT」能透過近20億條醫生與病人的真實對話及病例，進行深度訓練，並利用來自醫生的真實反饋以強化學習。

532名覆診患者作模擬診斷測試 據報道，團隊早前抽取了532名覆診患者與「medGPT」進行模擬診斷測試。結果證明，「medGPT」的診斷與門診的診斷吻合率達97.5%。報道又指，「medGPT」採用大模型技術，具備豐富、結構化的醫療知識，以保障模型的推理品質、準確性與可靠性。