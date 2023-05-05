【DSE考生加油呀】捱夜恩物！　4款DIY健康提神飲品

最近，DSE考生捱夜溫書、都市人夜媽媽煲劇，第二朝總是沒精打采應試、返工。很多人以為飲咖啡、奶茶、能量飲品可以刺激大腦，有助提神，但原來攝取過量，對身體沒益之餘，更有機會出現手震、心跳加速、脫水等情況。想健康地提神？今天就介紹幾款做法超簡單的DIY飲品，成份天然，又飲得健康，更可以提神醒腦。

抹茶蜂蜜青檸特飲 不說不知，原來抹茶中的L-茶氨酸和EGCG均可改善情緒、注意力、記憶力和反應時間，所以對長時間捱夜的朋友來說是有益的飲品。如果配合含葡萄糖、多種維他命的蜂蜜及同樣具提神功效的青檸或檸檬，更相得益彰。 材料： 抹茶粉2茶匙

蜂蜜1茶匙

青檸汁1份（約一個青檸份量）

水1杯 做法： 將上述所有材料拌勻即可

香蕉椰青鮮橙奶昔 另一款提神飲品是「香蕉椰青鮮橙奶昔」。很多人在上班想睡覺，或運動後昏沉沒力氣，都會補充一條香蕉。原來香蕉含豐富鉀，可調節神經感應及補充身體因睡眠不足而缺少的水份。而椰子水則含鉀質及鈉質，可平衡電解質，是天然的提神飲品；配合含豐富纖維的鮮橙，就可以提供一天工作的能量。 材料： 熟香蕉半條

椰子水半杯

橙半個

豆奶半杯 做法： 將上述所有材料放入攪拌機攪拌至奶昔狀即可

西瓜沙冰 很多人知道西瓜具消暑、解渴的作用，但又知不知道西瓜與剛才提及的抹茶一樣具提神醒腦、鎮靜安神的功效？西瓜富含維生素B1及B6，有助提升身體能量，且有助維持體內電解質平衡，同樣是天然的提神食品。另外，薄荷葉含有薄荷醇，可提振精神，可謂捱夜朋友必飲之選。 材料： 冰凍西瓜塊適量

希臘乳酪1杯

薄荷葉少許

蜂蜜少許 做法： 將上述所有材料放入攪拌機攪拌至沙冰狀即可