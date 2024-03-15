JimmBENNY® 助眠香薰精油 伴您酣然入夢

遇到失眠問題，除了服用助眠保健品，不少人亦會選用「香薰精油」來幫助入眠。即使需要到外地公幹，於陌生房間內使用香薰精神，亦能讓人擁有家一般的熟悉感覺，不怕因「生保床」而影響睡眠。為了幫助失眠人士達至身心放鬆、紓緩疲倦問題，同時提升睡眠質素，彩豐JimmBENNY®純天然香薰精油能夠促進血液循環，達至紓緩心理壓力，以及會因應成分而激活其他功效。它提煉自天然植物，不含化學香料，能夠自然分解，而且對人體和環境無害。

【JimmBENNY®薰衣草精油】帶有陣陣清新香甜且優雅的香味，即淡而清澈，不會有刺鼻的氣味和感到暈眩不適。與一般精油一樣，它有助放鬆神經及身心靈，能紓緩焦慮、壓力、失眠困擾。同時，它可紓緩因乾燥引起的皮膚癢，有助修復皮膚、促進肌膚再生。最特別之處是，【JimmBENNY®薰衣草精油】亦能紓緩女性生理周期不適，非常適合女性失眠者使用。

【JimmBENNY®迷迭香精油】具有清新的藥草香味，雖然香味會比較強烈濃郁，卻可有效放鬆肌肉、紓緩疲勞，提高專注力及集中力，改善過度疲勞及壓力性失眠問題。為了能有效提升睡眠質素，直接從根源問題入手，【JimmBENNY®迷迭香精油】有效抗菌、除臭、淨化空氣，細菌少更整潔，便能提升免疫力。此外，它亦能紓緩消化系統不適，安撫有關消化不良、脹氣問題等，從內到外改善生活質素。

喜歡甜美花香味道，可以選擇來自馬達加斯加【JimmBENNY®依蘭依蘭精油】，帶有滿滿異國風情和度假感，感覺濃郁又甜美。它具備紓緩焦慮、沮喪、負面情緒的功效，有助鎮靜及放鬆心情、營造浪漫氣氛。它除了能療癒身心靈，對於有脫髮煩惱的人士，【JimmBENNY®依蘭依蘭精油】絕對是「護髮」恩物！它可以平衡油脂分泌，減少外在因素對頭皮造成的刺激，同時達到抗菌的效果！

使用香薰精油小貼士

純香薰精油不可直接接觸皮膚，須配合按摩底油或浴油稀釋才能使用。而且應放在陰涼通風處或密閉空間，並以深色玻璃樽存放，每次使用後應關緊瓶蓋，避免精油接觸空氣加速氧化及揮發，導致精油變質。

銷售點：彩豐門市及網店