【Return®溫室蟲草】強免疫抗敏配方 逆轉免疫力 守護全家人健康！

坊間「蟲草」有貴有平，購買保健品當然不能人云亦云！【Return ® 溫室蟲草】蘊含温室蟲草菌絲體，其DNA排序與野生蟲草100%吻合，比CS4更純正！可以舒緩鼻敏、咳喘，針對改善上呼吸道及肺部健康，最特別是加入乳鐵蛋白，可以雙效合一，舒緩濕敏、皮膚過敏等症狀，真正提升病毒防禦機能。小朋友和蛋奶素食者都可服用~

近年大家對健康的認知增加、對自身的健康狀況更加關注。尤其現在處於流感爆發開始，求診人數不降反升。身邊人都相繼病倒。為了增強自己免疫力，不少人開始服用保健品，「蟲草」就是其中一種！

48歲的郭羨妮Sonija坦言，自己曾長期受鼻敏感、氣喘困擾，即使佩戴口罩，也無法改善氣管敏感的情況。直至連續服用【Return®溫室蟲草】約一個月後，多年以來的過敏困擾幾乎徹底解決，鼻水無再流，連咳嗽、乞嚏的次數都比之前少許多！Sonija同囡囡每日都keep住食，一家人齊齊增強免疫力！

嚴選温室蟲草 比野生蟲草 CS4更易吸收

100%日本製造的【Return®溫室蟲草】選用温室蟲草菌絲體，天然生物活性複合物的濃度及穩定性，比一般的蟲草更要高，可更有效促進呼吸道（鼻敏症狀、止咳喘）及肺部氣管健康，增強免疫細胞功能，重拾健康體質。95%用家反映服用【Return®溫室蟲草】後有效緩解鼻敏感及呼吸道症狀。

加入乳鐵蛋白 雙重免疫功效

乳鐵蛋白（Lactoferrin LF）是天然母初乳中的核心免疫蛋白，更被譽為健康的第一道防線，具有抗菌、抗病毒功能。乳鐵蛋白更有助強化及鞏固免疫力，減低生病機會，並針對改善過敏體質，90%用家認為【Return®溫室蟲草】可以改善皮膚敏感等症狀，包括退紅、止痕、脫皮等皮膚不適。

新生嬰兒，小童、大人或銀髮族都需要依賴乳鐵蛋白。因為乳鐵蛋白是先天防禦的關鍵免疫成分之一，Return®溫室蟲草X乳鐵蛋白，雙重免疫功效，抵禦病毒入侵！守護一家人的健康。

以先進溫室培植技術 獲日本政府GMP認證

【Return®溫室蟲草】以高標準溫室培植技術，精準模擬冬蟲夏草中華被毛孢（Hirsutella sinensis）菌株在青藏高原的原生地環境，確保不含農藥、毒素及有害微生物，原材料絕對純淨無雜質，保證蟲草質素優良、無環境污染。



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