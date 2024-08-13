1個動作令頸椎負重25公斤 呢幾個不良習慣隨時加速頸椎勞損退化

低著頭滑手機或看平板已成為我們的日常習慣，但其實「低頭」這個姿勢會大大加重頸椎的負擔，而前傾的角度愈大，頸椎承受壓力也愈大，如果頸椎傾斜角度30度，就會令頸椎承受約15公斤的壓力，若達到60度則更會為頸椎帶來超過25公斤的負荷，相等於頸上掛著一個小朋友，長遠可令頸椎勞損及退化，甚至造成永久性傷害。