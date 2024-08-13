1個動作令頸椎負重25公斤 呢幾個不良習慣隨時加速頸椎勞損退化

低著頭滑手機或看平板已成為我們的日常習慣，但其實「低頭」這個姿勢會大大加重頸椎的負擔，而前傾的角度愈大，頸椎承受壓力也愈大，如果頸椎傾斜角度30度，就會令頸椎承受約15公斤的壓力，若達到60度則更會為頸椎帶來超過25公斤的負荷，相等於頸上掛著一個小朋友，長遠可令頸椎勞損及退化，甚至造成永久性傷害。
7個不良習慣
除了長時間低頭之外，還有7個不良習慣會對頸椎健康造成影響，包括：
- 久坐：長時間保持同一姿勢，特別是使用電腦時頭部不自覺前傾或歪斜，都會加重頸部肌肉和椎間盤的壓力。
- 睡眠姿勢不當：枕頭太高或太低，可導致頸椎長期處於不自然的彎曲狀態。
- 開車姿勢不正確：座椅調整不當或長途駕駛沒有適當休息，也容易造成頸部肌肉緊繃。
- 單肩背重物：長期單側負重會導致肌肉用力不平均，長遠可影響頸椎的結構。
- 運動創傷：部分運動如欖球、跳水等，容易因為外力衝撞或技術不當而造成頸椎急性損傷。
- 壓力和緊張：心理壓力可使人經常聳肩、肩頸肌肉長期緊繃，結果加重頸椎的負擔。
- 不良閱讀習慣：長時間低頭看書或趴著看手機，都會增加頸椎壓力。
多做伸展和運動
為免頸椎長期受壓，大家便要改善這些不良習慣，例如工作時多留意姿勢，保持電腦屏幕與眼睛平行，而每用電腦30分鐘便要起身活動一下，同時亦多做伸展和運動，幫助增強頸部肌肉力量，提升頸椎的抗功能力。