1個月大的男嬰染百日咳　醫建議「這些人」都應接種疫苗

百日咳是一種高度傳染的急性呼吸道傳染病，由百日咳桿菌引起，雖好發於嬰幼兒，但成人也會感染。

台灣政府日前公布今年首例本土百日咳病例，一名1個月大的男嬰不幸受到感染，出現嚴重的呼吸困難和雙側肺炎，幸好及時治療最終順利出院。臺北醫學大學部立雙和醫院家庭醫學科醫生陳信儒表示，百日咳是一種高度傳染的急性呼吸道傳染病，由百日咳桿菌引起，雖好發於嬰幼兒，但成人也會感染。主要是透過飛沫傳染，若尚未完全接種疫苗的嬰幼兒感染到，後果可能非常嚴重，然只要接種相關疫苗產生抗體，就能避免感染與重症發生。

百日咳混合疫苗Tdap 建議孕婦和嬰幼兒照護者接種

台政府公費疫苗接種時程指引建議，嬰幼兒在出生後的2、4、6、18個月及滿5歲前應按時程接種百日咳相關疫苗，但為避免成人感染百日咳後傳染給尚未完整接種疫苗的嬰幼兒，並考量一般民眾接種百日咳疫苗3至5年後，抗體便會開始下降，若無追加疫苗，都會成為易感宿主。因此，建議孕婦和嬰幼兒照護者可選擇自費接種減量破傷風白喉非細胞性百日咳(Tdap)混合疫苗。

另外，指引也建議，孕婦每次懷孕的第28到36周期間接種一劑疫苗，以保護尚未出生的嬰兒，若在懷孕期間未接種，則應在生產後立即接種。陳信儒指出，每次接種疫苗的保護力約維持3至5年，如果這段時間內迎來第二胎，照護者可不必再接種。值得注意的是，近年來百日咳病例多集中在尚未完整接種疫苗的3個月以下嬰幼兒，顯示孕婦及嬰幼兒照護者接種Tdap疫苗的觀念仍需加強。