1天1杯手搖飲品 22歲壯男險洗腎 揭「含糖飲料可怕之處」

22歲的陳先生身高180公分、體重超過120公斤，因在快餐店工作，飲食相當不均衡，蔬菜量嚴重不足，且因工作相當忙碌，閒暇之餘便來杯手搖飲品紓壓，常常一天就喝兩杯，也沒有運動習慣，近期體重卻開始莫名下降，4個月掉了20公斤，原以為是瘦身有成，但伴隨著出現泡泡尿(蛋白尿)、工作容易疲倦等狀況，家人有所警覺，便帶他前往醫院進行檢查，結果顯示空腹血糖13.9mmol/L、糖化血色素(HbA1c)達9%，確診糖尿病，且伴隨著第三期慢性腎臟病與腎衰竭，腎功能只剩下正常人的三至四成。

警惕含糖飲料 隱藏健康危機 臺北醫學大學部立雙和醫院腎臟內科吳美儀醫生表示，手搖飲品可說是生活小確幸，惟這些飲品大多是使用人工合成高果糖糖漿，易造成三高、脂肪肝及痛風等慢性病，也會導致孩童及青少年的心臟病風險升高。 根據調查，台灣40歲以下的年輕族群，每天喝一杯含糖飲料的比率接近25%。長期追蹤發現含糖飲料量與心血管疾病死亡風險有很強的連結，也有致癌風險，如胰臟癌等，近年來40歲以下年輕人胰臟癌增加，可能與含糖飲料的盛行有關。

一天一杯含糖飲料 這些疾病風險跟著增加 吳美儀醫生指出，一杯700毫升的全糖珍珠奶茶，其含糖量約62公克，已超過建議每日添加糖應低於50公克的上限；哈佛公衛學院的研究指出，每天一杯以上的含糖飲料，就算每周運動量超過150分鐘，都無法抵銷其帶來心血管疾病風險。 另外，雙和醫院腎臟內科的研究也發現，一天一杯含糖飲料量大幅提升罹患腎病的風險，亦可能造成糖癮、肥胖等問題。