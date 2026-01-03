1年無性行為卻中招！男子染「傳染性軟疣」 原因竟係共用呢一種物件

成年人染傳染性軟疣，常見於生殖器、大腿內側或下腹部，多數案例與性接觸有關，因此被歸類為性傳染病，但也可能透過共用受污染物品感染。

泌尿科高銘鴻醫生分享，近期有一名男性因發現生殖器周圍出現「奇怪的點點」而焦慮就診，經檢查後確認為性傳染病「傳染性軟疣」。患者強調自己已經一年沒有過性行為，也未去過溫泉、桑拿、健身室等公共場所，實在想不通為何會「中招」？仔細回想生活細節，患者才發現自己近期偶爾會與哥哥共用毛巾，而哥哥在不久前也長過一樣的小點點，相信是交叉感染，總算是成功破案。

甚麼是傳染性軟疣？男女老少都可能中招

高銘鴻醫生說明，傳染性軟疣是由痘病毒引起的皮膚感染，會在皮膚上形成圓形、光滑的小丘疹，最典型的特徵就是中間的小凹陷，像迷你肚臍，摸起來不痛也不癢，但容易覺得礙眼。

傳染性軟疣不分年齡，幼兒園小朋友到健身室成人都有可能感染，但感染模式大不同。小朋友多半出現在臉部、手腳或身體側面，原因包括玩水、接觸傳染或抓破皮後的自體傳播；成年人則常見於生殖器、大腿內側或下腹部，多數案例與性接觸有關，因此被歸類為性傳染病，但也可能透過共用毛巾、刮鬍刀、健身器材或瑜伽墊感染。

傳染性軟疣、「椰菜花」分不清？醫教你看像珍珠還是像椰菜花

許多人常將傳染性軟疣與「椰菜花」(尖銳濕疣)混淆。高銘鴻醫生表示，從外觀看，傳染性軟疣表面光滑、形狀像小珍珠，中心有小凹陷；椰菜花與HPV病毒感染有關，通常是表面粗糙的不規則突起，像縮小版椰菜花，常伴隨搔癢、刺痛或異物感，幾乎都是透過性行為傳染、潛伏期也較長。若無法判斷，千萬不要自行亂摳，應尋求醫生檢查。