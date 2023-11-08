1男痔瘡開2次刀後排便困難！肛門口徑只剩1.5公分 如何治療肛門狹窄？

58歲許先生長期受痔瘡所擾，20多年前曾接受傳統痔瘡手術，原本以為能就此揮別排便不順的困擾，然而症狀卻遲遲沒有緩解。2年前他又在親友推薦下到醫美診所進行痔瘡微創手術，但這反而讓許先生的排便狀況更加糟糕。 近2個月許先生不只排便困難，甚至只要稍微出力就會疼痛難耐。日前，他輾轉前往台北慈濟醫院治療，經大腸直腸外科主任蕭光宏指診，發現許先生的肛門口徑僅剩1.5公分，診斷為「嚴重型肛門狹窄」。

甚麼是肛門狹窄？如何診斷、檢查？ 所謂的「肛門狹窄」指的是肛門括約肌口徑變小，造成患者排便時有肛門疼痛的症狀。蕭光宏主任表示，肛門在麻醉放鬆下正常口徑約為3.3公分，但若接受過痔瘡等肛門手術，約有1.5%至1.8%的病人會因為手術切除過多肛門組織，進而使肛門口徑因皮膚不足、張力過大縮小到約1.5公分，造成肛門狹窄。 蕭光宏主任說明，肛門狹窄主要是以病人病史、指診作為主要診斷方式，若曾接受過肛門手術者，醫師就會懷疑是否有肛門狹窄的可能，再經由指診確認其嚴重度。