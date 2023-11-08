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健康
2023-11-08 18:30:02

1男痔瘡開2次刀後排便困難！肛門口徑只剩1.5公分 如何治療肛門狹窄？

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屁股痛

58歲許先生長期受痔瘡所擾，20多年前曾接受傳統痔瘡手術，原本以為能就此揮別排便不順的困擾，然而症狀卻遲遲沒有緩解。2年前他又在親友推薦下到醫美診所進行痔瘡微創手術，但這反而讓許先生的排便狀況更加糟糕。

2個月許先生不只排便困難，甚至只要稍微出力就會疼痛難耐。日前，他輾轉前往台北慈濟醫院治療，經大腸直腸外科主任蕭光宏指診，發現許先生的肛門口徑僅剩1.5公分，診斷為「嚴重型肛門狹窄」。

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甚麼是肛門狹窄？如何診斷、檢查？

所謂的「肛門狹窄」指的是肛門括約肌口徑變小，造成患者排便時有肛門疼痛的症狀。蕭光宏主任表示，肛門在麻醉放鬆下正常口徑約為3.3公分，但若接受過痔瘡等肛門手術，約有1.5%1.8%的病人會因為手術切除過多肛門組織，進而使肛門口徑因皮膚不足、張力過大縮小到約1.5公分，造成肛門狹窄。

蕭光宏主任說明，肛門狹窄主要是以病人病史、指診作為主要診斷方式，若曾接受過肛門手術者，醫師就會懷疑是否有肛門狹窄的可能，再經由指診確認其嚴重度。

蕭光宏主任

肛門狹窄治療以皮瓣手術為主流，蕭光宏主任特別針對皮瓣進行改良，讓病人得到妥善的治療。

肛門狹窄3皮瓣手術有缺點 醫師用改良式手術改善

目前，肛門狹窄以皮瓣手術為主流，放鬆內括約肌後，再取臀部皮膚設計成皮辦拉到肛門內縫合，補足內側皮膚不足。蕭光宏主任提到，過去在皮瓣上有多種設計，但三角形、菱形、房屋形等3種皮瓣，都有內部口徑補足寬度過少、深度過短、張力過大等缺點。

蕭光宏主任表示，這不僅容易影響手術效果，也易使傷口愈合不易，甚至會有大便失禁的風險。因此，蕭光宏主任特別針對皮瓣進行改良，視病人寬度、深度設計房屋形皮瓣的基底，再將屋頂一角延長以分散張力，讓病人得到妥善的治療，預後效果良好，且復發率趨近於零。

許先生在進行改良式手術後，肛門口徑擴張至3公分，住院觀察一日已能輕鬆排便，順利解決多年困擾。蕭光宏主任提醒，若有排便困難可透過多吃蔬果、補充水分等改善，但若是因為肛門手術後，長期出現糞便細長、排便困難，甚至是血便，則應尋求正確醫療協助切勿自行使用坊間瀉藥或其他成藥。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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