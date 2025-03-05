1種習慣比吸煙更易患心血管疾病 專家揭3大健康元素

吸煙傷身但原來一種習慣比吸煙對身體更有害。有醫生指出，健康管理的重點其實是要注重飲食、運動和睡眠，三者環環相扣，缺一不可，忽略其中一項，也容易引發各種健康問題。醫生拆解背後原因，並列出3大元素的具體建議。

專家揭3大健康元素

營養學專家洪泰雄在其facebook專頁上分享指，飲食、運動和睡眠是健康的三大基石，三者之間相互關聯，缺一不可。飲食是提供能量與營養，以決定身體機能的基礎；運動是維持身體機能，增強代謝與心理健康；睡眠則是有助修復身體，以調節激素與免疫力。

吃5類食物防慢性疾病

營養學專家洪泰雄提醒，健康飲食不僅是避免不健康食品，更是選擇適合的食物，以支持身體的正常運作、運動表現及睡眠品質。飲食是身體獲取能量和營養的主要來源，直接影響新陳代謝、免疫系統、內分泌調節及腸道健康。因此，均衡的飲食能確保身體獲得足夠的營養，從而降低慢性疾病的風險：

健康飲食的關鍵：

優質蛋白質：如魚類、禽類、蛋類和豆類，有助於肌肉修復、免疫功能及激素合成。 健康脂肪：如堅果、橄欖油及魚油，有助於心血管健康和促進大腦功能。 全穀類食物：如糙米、藜麥和燕麥，提供穩定的能量來源，並有助於控制血糖水平。 豐富的蔬果：如綠葉蔬菜和各類莓果，提供維他命、礦物質及抗氧化劑，增強免疫系統。 適量水分：每日建議攝取約2000毫升水，以維持身體的代謝、消化及血液循環。

需避免的飲食習慣：