1種藥治N種癌！全癌別的抗癌利器，不定腫瘤類型治療解析，腫瘤專科醫生圖文解說

「記得那是一位九十幾歲的婆婆，發現胃癌時就已經是第四期。目前，胃癌的標準治療是化學治療，如果病人的身體狀況許可，可能需要使用到兩種到三種化療藥物合併治療，因此副作用往往也不低。」桃園長庚醫院腫瘤科張境夫醫生表示，「患者原本想要嘗試接受化學治療。不過，在預計開始化學治療前，檢測結果顯示該腫瘤為高微小衛星不穩定腫瘤（High probability of microsatellite instability），可以考慮使用免疫治療作為不定腫瘤類型治療（Tumor Agnostic Treatment）。」

不定腫瘤類型治療 經過討論後，決定改用不定腫瘤類型治療而非傳統的標準化學治療。張境夫醫生說，接受治療後，患者的腫瘤顯著縮小且沒有明顯的副作用。事實上，不定腫瘤類型治療就是精準治療的一種，只要患者經基因檢測後，確認有特定突變，如BRAF、NTRK等，就有機會使用。 張境夫醫生說，過去對於癌症的治療，大多都是根據癌症原發部位來決定，例如乳癌就是從乳房長出來的癌症、肝癌就是從肝臟長出來的癌症等，如果乳癌轉移到了肝臟，它也不會因此就變成肝癌，而是叫做乳癌肝轉移，我們還是依原發部位來稱呼這個癌症，也是依照這個原發的癌症來做治療（不會因為乳癌轉移到了肝臟就改成肝癌的治療，還是依乳癌的治療原則來治療這個疾病）。然而，隨著診斷工具的進步，我們發現同一個癌別可以進一步根據組織學、免疫染色、基因突變等分子生物學來區分為更多不同類型，例如乳癌可以分成荷爾蒙陽性乳癌、HER2陽性乳癌、三陰性乳癌等，進一步採用不同的治療。 近年來，研究又發現，不同的癌別可能具有相同的分子生物學表現。張境夫醫生說，於是大家開始研究，希望針對某些相同的表現來治療不同原發部位的癌症。

或與基因突變有關 從基因的角度來看，每一個癌症的發生，都可能與一個、兩個或多個基因突變有關。張境夫醫生說，如果能找到「驅動基因突變（Driver Mutation）」，就能針對驅動基因突變來設計藥物，發揮控制癌症的效果。如果不同原發部位的癌症擁有相同的驅動基因突變，便有機會以相同的藥物治療不同原發部位的癌症。例如肺癌與軟組織肉瘤若具有相同的基因突變，便可將針對該基因突變的藥物，同時用來治療肺癌與軟組織肉瘤。這種治療就稱為「不定腫瘤類型療法（Tumor-Agnostic Treatment）」。 目前台灣有數種不定腫瘤類型治療選擇，包括BRAF、RET、NTRK、MSI high（High probability of microsatellite instability）等，皆有不定腫瘤類型治療藥物。相關的治療常用於黑色素瘤、肺癌、甲狀腺癌、膽管癌、腦瘤等，不僅在黑色素瘤、肺癌等領域提供更多元的治療選擇，針對標靶藥物相對較少的膽管癌、腦瘤等癌症，更是為患者帶來一線生機，患者也有望透過標靶藥物提升存活時間。

目前台灣有數種不定腫瘤類型治療選擇，包括BRAF、RET、NTRK、MSI high（High probability of microsatellite instability）等，皆有不定腫瘤類型治療藥物。