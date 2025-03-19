1種隱藏版超級水果護腸防癌 醫生拆解3大功效

吃水果也可以防癌？有醫生指，木瓜雖然是一款隨處可見的平凡水果，不過卻隱藏着保護腸胃，甚至幫助預防癌症等的功效。醫生拆解其3大功效並解釋原因。

木瓜有助護腸防癌 遺傳優生科醫生張家銘在其facebook守頁上分享指，木瓜不單只美味，還可能幫助抗發炎、抗癌和養好菌，更被科學家譽為「隱藏版超級食物」的健康選擇，有保護腸胃和免疫系統、降低慢性發炎和預防癌症的在用。 1. 抗發炎的天然劑 慢性發炎是許多疾病的根源，包括癌症如慢性胃炎可能變成胃癌、腸道長期發炎會增加大腸癌風險，和肪肝最後也可能變成肝癌。

木瓜富含抗發炎成分，如類黃酮、多酚、β-胡蘿蔔素和維他命C，這些都能有效減少體內的發炎反應。研究顯示，這些成分可以關閉NF-κB（體內發炎的主要開關），從而降低癌症風險。 2. 阻止癌細胞生長 木瓜中的β-胡蘿蔔素和維他命C不僅有助於保護眼睛，還能阻止癌細胞生長。維他命C能保護DNA，減少細胞突變的機會，等於從源頭減少癌症的風險。 3. 益生菌 腸道是人體最大的免疫系統，當腸道裡的好菌越多，身體的發炎反應就越少，免疫系統也會更強，能有效對抗癌細胞。

木瓜的膳食纖維是一種「益生元」，是腸道好菌的食物。這些好菌在腸道中繁殖後，可以減少發炎反應，增強免疫系統，進一步降低癌症的風險。木瓜的發酵版本——發酵木瓜，抗氧化成分更強，對維持腸道健康特別有益。對於腸躁症、腸胃敏感的人而言是最佳選擇。



張家銘指，癌症發展並非一朝一夕，而是慢性發炎、免疫力低下和腸道菌群失衡的結果。木瓜作為一種全面性的健康食物，不僅可以減少發炎，還能強化免疫力，保護我們的身體。因此，他建議，不妨多買幾顆木瓜，讓它成為你天然的「抗癌保養品」。