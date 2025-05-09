1種飲食法防癌抗老化 營養師教吃7類多樣化食物

1種飲食就可以防癌？有營養師透過一種飲食法可以幫助預防癌症，並有效對抗老化。她建議大家攝取顏色多樣化的食物，因為不同顏色的食物所含的營養素各有其獨特的功效。並指出，如何透過7類食物正確補充植化素，讓飲食更加健康。

營養師教吃7類多樣化食物 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，有些人會以為多樣化飲食，是選擇炸雞、薯條、抹茶冰淇淋和漢堡等食物。事實上，營養專家所提倡的多樣化應該是指顏色的多樣性，才能有效補充植化素。以下是各種顏色食物的營養成分及其健康效益：