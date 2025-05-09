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健康
2025-05-09 15:30:00

1種飲食法防癌抗老化 營養師教吃7類多樣化食物

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1種飲食法防癌抗老化 營養師教吃7類多樣化食物

1種飲食法防癌抗老化 營養師教吃7類多樣化食物

1種飲食就可以防癌？有營養師透過一種飲食法可以幫助預防癌症，並有效對抗老化。她建議大家攝取顏色多樣化的食物，因為不同顏色的食物所含的營養素各有其獨特的功效。並指出，如何透過7類食物正確補充植化素，讓飲食更加健康。

營養師教吃7類多樣化食物

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，有些人會以為多樣化飲食，是選擇炸雞、薯條、抹茶冰淇淋和漢堡等食物。事實上，營養專家所提倡的多樣化應該是指顏色的多樣性，才能有效補充植化素。以下是各種顏色食物的營養成分及其健康效益：

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1. 紅色食物

  • 富含營養素：茄紅素、花青素
  • 健康效益：增強心血管健康、降低泌尿道感染風險
  • 推薦食物：蔓越莓、紅椒、番茄、西瓜

2. 橘色食物

  • 富含營養素：類胡蘿蔔素
  • 健康效益：促進心血管健康、提升免疫系統功能
  • 推薦食物：紅蘿蔔、南瓜、木瓜、柿子

3. 黃色食物

  • 富含營養素：類黃酮素、葉黃素、玉米黃素
  • 健康效益：保護視力健康
  • 推薦食物：黃椒、粟米、番薯、菠蘿

4. 綠色食物

  • 富含營養素：葉綠素、維他命B群
  • 健康效益：促進肝臟健康、提升新陳代謝、幫助減重
  • 薦食物：牛油果、番石榴、奇異果、各類綠葉蔬菜

5. 紫色食物

  • 富含營養素：花青素、酚酸類、白藜盧醇
  • 健康效益：維持認知功能、抗衰老、促進泌尿系統健康
  • 推薦食物：提子、紫米、藍莓、桑椹

6. 白色食物

  • 富含營養素：含硫化合物、多酚
  • 健康效益：增強免疫力、保護呼吸系統、降低膽固醇水平
  • 推薦食物：白蘿蔔、山藥、洋葱、大蒜

7. 黑色食物

  • 富含營養素：多醣體、類黃酮素
  • 健康效益：強大的抗氧化特性，有助於預防老化疾病、抗發炎及降低癌症風險
  • 推薦食物：黑木耳、香菇、海藻、黑芝麻

營養師高敏敏提醒，為了全面補充各種植化素，建議大家均衡攝取各種顏色的蔬果。

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