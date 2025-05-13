1隻粽卡路里係幾多？划近3小時龍舟！3招在家運動幫到你

端午節享受食粽的同時，也要增加身體活動。大家可透過居家運動新模式，在家運動維持良好體態。另外，台北慈濟醫院復健科醫生張益維醫生也提供3項基礎核心肌群及上肢訓練動作，讓大家在家就能自行訓練，提升肌肉耐力及穩定性，避免端午節體驗划龍舟的樂趣時產生運動傷害。

活用椅子、牆壁或簡易器材 開啟居家運動新模式

1個200克的肉粽，熱量可達500至600大卡。台灣國健署指出，以一個體重60公斤的成人來說，需要划2.9小時的龍舟或慢跑1.2小時，才能消耗1個肉粽的熱量。

因此，假期也要多加運動，以免體重直線飆升。國健署表示，雖然不是每個人都會參與划龍舟活動，但可以在家模擬划槳動作，利用長椅或地板進行「划船」運動，每次進行20至30分鐘。

另外，也可以搭配居家運動新模式，在家徒手訓練(雙人反向跳、蹲馬步、超慢跑、太極拳、健康操等)或運用水瓶及彈力帶等簡易器材進行肌力訓練，也可以利用椅子、門框、牆壁，進行深蹲、扶牆挺身或伸展運動等。