1+機制首專用藥物 減患者負擔

癌症是本港最常見疾病殺手，2021年本港共錄得38,462宗癌症新症，即平均每日有105人確診。創新藥物是患者的治療希望，惟在港註冊及進入「安全網」並不容易，令病人「有藥冇錢醫」。近日，本港首個通過「1+」機制註冊的新標靶藥物呋喹替尼獲醫管局納入藥物名冊，更列為「專用藥物」，大減患者經濟負擔。 大腸癌是香港癌症殺手第二位，近十年每年均造成逾2,000人死亡。內科腫瘤科專科醫生莫樹錦指現時癌症患者「帶病生存」的時間長，期間亦要使用藥物維持生命及生活質素。而呋喹替尼可以用於轉移性大腸癌第三線治療，研究指出比起使用安慰劑能夠延長整體存活期2.8個月。

經常「有藥冇錢醫」 過往癌症病人經常面對「有藥冇得用」以及「有藥冇錢醫」的情況。病人組織「同路人同盟」主席陳偉傑解釋，過往新藥要由在港註冊，到公院患者可自費用藥、納入安全網得到藥費資助，到成為所有患者都全額資助的「專用藥物」，可謂難關重重，尤其最後一步的時間無法估計，亦未必成功。「是次呋喹替尼短時間可成為專用藥物可謂患者福音。我們進一步希望可以拓展『1+』機制適應症範圍，並簡化『指定病人計劃』手續，加快入藥，並縮短納入安全網和專用藥物時間，讓病人受惠。」 立法會議員鄧家彪期望政府可進一步優化入藥程序，盡早設立第一層藥物審批機制，並與大灣區合作推動科研發展，鼓勵臨床研發新藥及增加試藥機會。