10個行為 加速大腦衰退 你中咗幾多個？

以下10個傷腦習慣，你有沒有呢？

嗜甜：每日攝取的熱量若超過20%來自高糖加工食物，認知能力衰退速度將會加快近三成。

飲酒：酒精的神經毒性會對大腦白質造成損傷，導致認知功能下降、運動控制、情感處理。

炸物：油炸食物含有大量發炎物質和反式脂肪，可促進大腦中發炎反應，加速認知功能下降，甚至會損害大腦對熱量的調控能力。

重口味：高鹽飲食可通過腸道引發免疫反應，損害大腦的神經血管功能，導致認知能力下降。

捱夜：有研究指只要捱一晚夜，便可能令大腦老1至2年，所以每晚最好在11時前上睡覺，並確保有7至8小時的睡眠。

多吃飯：米飯和白麵等精緻澱粉質屬於高升糖的食物，可能導致胰島素抵抗，進而影響大腦的認知和情緒功能。

常焦慮：長期的心理壓力與認知障礙有一定關係，因為情緒管理對於大腦健康十分重要，保持心情平和，及時緩解壓力，有助減少大腦功能的衰退。

不運動：每天坐著超過10小時的人，失智的風險會上升近一成，每日久坐超過15小時風險更會飆升3倍。

肥胖：肥胖與中年後大腦老化加快有密切關係，甚至有研究指肥胖可能加劇大腦萎縮，引起認知障礙。