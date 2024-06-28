10大特徵代表體內濕重 推介一步到位祛濕法寶消腫解胃滯

下周六（6日）開始進入小暑節氣，小暑到處暑期間屬於長夏，這段時間的特點是「濕」。中醫認為「濕是萬病之源」，過多的濕氣可能會影響體內的脾胃功能和血氣運行，導致脾陽受損、疲倦眩暈、食欲不振和腹瀉等症狀。尤其是都市人的飲食習慣，喜歡吃生冷和重口味食物，會加重體內濕氣，使問題更加嚴重。在日常生活中，除了通過運動和飲食調節來排濕外，還有哪些快速祛濕的方法呢？

濕氣可分為體內和體外兩種。體內濕氣主要源於不良生活習慣，例如愛吃生冷食物，偏好過鹹、過辣、油膩等重口味飲食，經常熬夜，長時間吹冷氣和缺乏運動等，都會導致濕氣加重。體外濕氣則來自不可抗力的外在因素，如環境和季節等。當體內積聚過多濕氣，就有可能形成濕邪。濕邪最容易影響脾臟。中醫認為，脾胃是人體重要的臟腑，喜燥惡濕，濕氣過重會使脾臟無法正常運作，導致脾虛濕困、濕盛困脾等病症。