10大特徵代表體內濕重 推介一步到位祛濕法寶消腫解胃滯

下周六（6日）開始進入小暑節氣，小暑到處暑期間屬於長夏，這段時間的特點是「濕」。中醫認為「濕是萬病之源」，過多的濕氣可能會影響體內的脾胃功能和血氣運行，導致脾陽受損、疲倦眩暈、食欲不振和腹瀉等症狀。尤其是都市人的飲食習慣，喜歡吃生冷和重口味食物，會加重體內濕氣，使問題更加嚴重。在日常生活中，除了通過運動和飲食調節來排濕外，還有哪些快速祛濕的方法呢？
濕氣可分為體內和體外兩種。體內濕氣主要源於不良生活習慣，例如愛吃生冷食物，偏好過鹹、過辣、油膩等重口味飲食，經常熬夜，長時間吹冷氣和缺乏運動等，都會導致濕氣加重。體外濕氣則來自不可抗力的外在因素，如環境和季節等。當體內積聚過多濕氣，就有可能形成濕邪。濕邪最容易影響脾臟。中醫認為，脾胃是人體重要的臟腑，喜燥惡濕，濕氣過重會使脾臟無法正常運作，導致脾虛濕困、濕盛困脾等病症。
常見的濕重特徵
- 口氣重
- 浮脹
- 倦怠乏力
- 精神不佳
- 大便黏膩不成形
- 食欲不振
- 舌苔厚白
- 四肢沉重
- 頭重
- 臉部油脂多
- 滿臉粉刺
- 毛孔粗大
- 皮膚癢
- 胃滯肚谷
位元堂祛濕清 正確養生度長夏
根據《脾胃論·脾胃盛衰論》，解決濕重問題必須先護理脾胃，這有助對抗病邪，維持正常的生理功能，即所謂的祛濕。祛濕可以通過調整飲食和生活習慣以及使用中藥來幫助身體排除過多的濕氣。例如，選擇清淡、少煎炸、少辛辣的飲食，並增加運動量以排除體內濕氣。
此外，市面上也有一些祛濕補健品可以提供全面的解決方案，例如位元堂祛濕清。這款產品選用10種天然中草本配方，包括石斛、黨參和陳皮等健脾藥材，能補脾養胃，利水祛濕，改善脾胃虛弱的狀況。其中，石斛被譽為「藥材中的軟黃金」，具有養陰清熱的功效，能有效平衡體內陰虛火旺，還能美白抗氧化，提升顏值。
對於上班族和家庭主婦來說，濕重常會引起多夢易醒，導致睡眠質素欠佳。只需每次服用1至2粒藥物，每日1至2次，連續服用三個月作為一個療程，便能全面祛濕排毒，進行養生調理。這樣可以有效解決濕重引起的倦怠、胃滯肚脹、皮膚困擾，以及水腫虛肥等都市常見問題，改善整體健康狀況。