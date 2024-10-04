10月5日世界腦膜炎日 大使Rodolpho Riskalla籲增進疾病認識 積極預防

巴黎殘奧剛完滿結束，選手們都克服身體種種障礙，在運動場上發光發熱。當中的馬術盛裝舞步運動員Rodolpho Riskalla，因為曾經感染腦膜炎雙球菌，導致雙腿末端及雙手部分手指需要切除；不過他沒有氣餒，更成為三屆殘奧馬術運動員。今年他以「世界腦膜炎大使」的身份，希望藉其自身經歷，呼籲大眾增進對腦膜炎的認識及積極預防腦膜炎感染。

今年39歲的Rodolpho Riskalla，在未感染腦膜炎雙球菌之前，曾代表巴西參加不同國家級的馬術盛裝舞步賽事，至2014年退出馬術生涯，投身時裝界工作。及至2015年Rodolpho Riskalla不幸感染了腦膜炎雙球菌，雙腿末端及雙手部分手指需要切除，但他沒有因而氣餒，反而重新開展馬術運動，並於短短一年內，在2016年首次獲得殘奧盛裝舞步馬術比賽的參賽資格，及獲得國際馬術總會(FEI)2016年的身殘志堅獎(Against All Odds Award)。除了2020年東京殘取得銀牌外，他亦於2018、2019、2021、2022年奪得巴西殘奧委員會年度最佳殘奧馬術騎手；2018至2022年期間在世界馬術錦標賽(WEG)中，獲得4枚獎牌。

死亡率高達15%

Rodolpho Riskalla的經歷正好提醒大眾，勿輕視腦膜炎雙球菌帶來的禍害，因為感染此症的死亡率高達15%！兒童免疫、過敏及傳染病科專科、港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、亞洲兒童傳染病學會執行委員及候任主席、世界兒童傳染病學會亞洲區代表關日華醫生指出，「雖香港不屬腦膜炎雙球菌高風險地區，但近日亦有本地感染個案，而普遍市民對此症認知不足，加上腦膜炎雙球菌感染後病情會急劇惡化，更可極速致命，即使患者康復後亦大機會導致永久殘障，因此市民大眾不可忽視。」

或致長期後遺症

大部分侵入性腦膜炎雙球菌感染是由A，B，C，W，Y血清型所引起。而流行性腦膜炎可由腸道病毒、肺炎鏈球菌及腦膜炎雙球菌感染而致病。香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華藥劑師表示，「腦膜炎常見的症狀包括發高燒、腦壓升高、嘔吐，患者甚至會變得神志不清。在一般人士中，大約有一成人士屬於無症狀帶菌者，該菌可透過飛沫傳播。」儘管腦膜炎雙球菌感染在嬰兒中的發病率最高，但當中涉及青少年及年輕成人的個案亦不少，而且部分在感染後24小時内死亡，不得不提防。

即使患者能夠康復，多達1/5人會受長期後遺症影響，如腦部受損導致痙攣發作、智力永久性受損、失聰等。「不少患者送院後或已昏迷及難以搶救，並由於出現血壓過低的情況，以致器官壞死；或會因血管阻塞令四肢變黑及壞死，而需要截肢保命。當患者甦醒過來後，發現自己已被截肢，需要面對沉重打擊，及長時間的適應及接受康復治療。」關日華說。