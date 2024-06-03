10歲童高燒、眼紅竟患「眼窩蜂窩組織炎」 微創手術救回一命

10歲的小學女學生，高燒40度兩天，有輕微咳嗽，曾經至中醫診所就診，但並沒有獲得很大改善，兩天後因持續高燒、左眼紅腫脹痛、左側頭痛至急症就診，理學檢查發現在轉動眼睛時有疼痛情形，懷疑眼窩蜂窩組織炎，因此安排頭部電腦斷層掃描，發現左側篩竇有明顯發炎積膿，診斷為「左側鼻竇炎併發左眼蜂窩性組織炎及左眼窩骨內側骨膜下膿瘍」。

急性細菌性鼻竇炎好發 4 至 7 歲童 嚴重恐致命 臺北市立聯合醫院忠孝院區小兒科主治醫生李敏指出，急性細菌性鼻竇炎好發於4至7歲的兒童，若未適當治療，可能產生嚴重併發症，包括：眼部蜂窩性組織炎、眼眶眼內膿瘍、海綿竇血栓症、腦膜炎、腦膿瘍等，失明甚至致命。 眼窩蜂窩組織炎 出現這些狀況需快治療 李敏表示，眼窩蜂窩組織炎常見病因是急性細菌性鼻竇炎所引起，以葡萄球菌感染最多，其他如鏈球菌感染及嗜血桿菌也有可能。對於眼睛紅腫的病患如果同時合併凸眼、複視、視力突然變差、轉動眼睛時活動受限及疼痛，就要懷疑是眼窩蜂窩組織炎，必須趕快就醫給予抗生素及手術治療。