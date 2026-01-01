冬天蓋厚棉被 仲愈瞓愈凍？可致血壓急升 醫生揭1種最佳保暖法

天氣冷蓋棉被就可以有效保暖，但原來蓋棉被也有技巧！有醫生指出，很多人在冬天會以為蓋上厚重的棉被就是入睡間保暖的關鍵，不過，其實厚度高的棉被會使體溫度過高，不但會造成淺眠，甚至心跳加速。醫生指出，棉被的1種使用方法比厚度更為關鍵。

冬天蓋棉被唔係愈厚愈好？ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，很多人誤以為棉被自動為人體產熱，提升體內溫度，其實棉被的角色在於「留住你自己產生的熱量」，而不是產熱。人體在夜間的熱源僅來自新陳代謝。棉被應該能夠留住熱量、排出多餘的濕氣，以及讓被窩保持在30至33°C，這是最適合的睡眠溫度範圍。

太熱可致淺眠升血壓 黃醫生指，若棉被太厚，反而影響睡眠質量。因為超厚的棉被其實會導致以下3個問題： 濕氣困住：使人在夜間出汗，過厚、不透氣的棉被容易讓水氣累積，導致後半夜體感溫度變冷。 人體溫度調節受阻：睡眠時，身體需要稍微降溫來進入深度睡眠，過熱會導致翻身增多、淺眠、易醒和心跳加快、血壓升高。 對長者和心血管族群不友善：突然的悶熱會引發出汗，冷空氣刺激則可能造成危險，反覆溫差對心血管患者。

醫生揭1種最佳保暖法

冬天使用棉被的重點不是厚度，而是使用方式。黃醫生強調，正確的冬季棉被使用最佳的做法應該是： 分層、可調節、讓空氣流動。 貼身層：選擇透氣的床單(如棉或天絲)。

保溫層：使用主棉被(羽絨、羊毛或科技纖維)。

調節層：輕薄的氈子或被單，方便在半夜調整。 這樣的配置相較於單一的厚棉被，不僅更保暖，也更安全。 3類人使用棉被建議 此外，小孩、長者和心血管患者在使用棉被上也有不同建議： 小孩：因為容易踢被，建議使用薄被加上睡袋保暖。

長者：不需要使用最厚的氈子，但腳部必須保持溫暖。 心血管患者：應避免悶熱和出汗，建議使用中等厚度的棉被，並確保良好的透氣性。 2招改善冬眠品質 黃醫生指，如果想改善冬眠品質，他建議睡前一小時，可以 開除濕或微通風。

使用乾燥的棉被，避免一進入被窩就感受到冷。 讓你真正暖的，不是棉被的厚度，而是穩定且不被干擾的體溫節奏。正確使用棉被，才能達到最佳的保暖效果。