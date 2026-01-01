頭痛想嘔 或急性閉角型青光眼 幾小時可致盲

頭痛

頭痛、眼痛、嘔吐，或會認為是偏頭痛和腸胃炎，但也有可能是急性閉角型青光眼，而且情況嚴重的話，幾小時便可致盲。香港眼科學會會長、眼科專科醫生任卓昇教授呼籲，若有以上徵狀要即時求醫，以保住視力及減低演變成慢性青光眼的風險。 任卓昇表示，本港40歲以上人口中，約3%患有青光眼，「23%失明病例與青光眼有關。」在眼睛內，睫狀體會不斷分泌房水，為眼球組織提供養分和氧氣，並經前房角帶走代謝廢物。當分泌和排走失衡，眼球內壓力就會上升，並破壞視覺神經。「閉角型青光眼即前房角關閉， 房水難以排走；開角型則前房角沒有關閉，但排出慢於分泌。」

出現虹視要留意 香港眼科醫學院院長、眼科專科醫生容瀚華指出，東方人、女性、50歲或以上、有家族史都是急性閉角型青光眼的風險因素，「其他包括深遠視和天生房角狹窄、晶體較厚人士。深遠視者因為眼球較短，前房較狹窄，易令房水排出受阻；而白內障也會引致晶體變厚。」香港青光眼學會會長、眼科專科醫生譚智勇教授解釋慢性和急性青光眼分別，「慢性青光眼早期無明顯病徵，但患者視野會逐漸收窄，視力缺損難以逆轉，故稱為視力小偷；急性青光眼因眼壓幾小時內或上升幾倍，無時間讓眼球適應，故會出現眼痛、視力模糊、虹視(燈光外圍出現彩虹圈)、頭痛、作嘔、嘔吐等明顯徵狀。」

手術減眼壓助排房水 秋冬天氣或使閉角型青光眼風險增加，譚智勇續指，「因冬天日短夜長，日照相對較弱，瞳孔較長時間稍微放大，或使房水排出的隅角變大及困難增加，從而誘發閉角型青光眼。此外，冬季流感高峰期常用藥物如抗組織胺，也有放大瞳孔的效果，從而增加有關風險。」 治療急性閉角型青光眼，醫生會因應患者青光眼類型、嚴重程度等，選擇藥物、激光或手術治療。「激光手術常見虹膜激光穿刺術，平衡前房和後房眼壓；手術傳統上會用小樑切除術。近年發現治療白內障的超聲乳化晶體摘除手術(換人工晶體手術)對青光眼也有療效。」

較少慢性眼壓高 有本地研究比較虹膜激光穿刺術及超聲乳化晶體摘除手術，發現後者可有效預防眼壓升高。譚智勇指，因為人工晶體很薄，眼壓大減；另一研究比較兩個手術十年後患者狀況，結果換人工晶體後用藥需求、周邊前房黏連、眼壓升高和失明的情況都較少。「患者另一邊眼5年內出現急性閉角型青光眼的風險高達五成，若醫生建議作預防性治療，也值得考慮。」容瀚華建議，長者冬天應注意保暖，出入人多地方戴口罩，減低流感風險；同時定期接受眼科檢查，及早揪出有關問題，及早處理。