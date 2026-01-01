家長必讀！購買配方奶有講究 教你安全轉配方奶 選擇更安心的寶寶配方！

對許多父母而言，更換奶粉並非輕而易舉的決定。家長既擔心孩子會因口味改變而拒絕飲用，同時又希望選擇能讓寶寶感到舒適、容易消化並有助於健康成長的配方。當寶寶出現只喝幾口便推開奶瓶、腹部脹氣，甚至夜間頻繁哭鬧的情況時，父母難免感到焦慮與不安。
腸胃適應與敏感問題：為何會「轉奶唔順」？
事實上，寶寶在轉換奶粉期間出現不適，往往與腸胃適應能力有關。腸胃較敏感的嬰兒，可能因更換配方而出現排便不穩、腹部脹氣，甚至食慾下降；部分嬰兒對牛奶蛋白反應較強，亦可能導致皮膚出現紅疹。加上香港氣候潮濕，更容易誘發腸胃及皮膚問題，因此不少家長傾向選擇「低敏、易消化」的奶粉，以降低不適風險。若寶寶出現持續紅疹、嘔吐或嚴重腹瀉，應立即停止餵食並諮詢兒科醫生，以確保安全。
選擇奶粉配方 應先了解奶源與蛋白結構
近年來，家長對奶粉的奶源及蛋白質結構愈加重視。即使同樣屬於嬰幼兒配方奶粉，寶寶的腸胃反應仍可能存在顯著差異。有部分父母傾向選擇蛋白分子較細、容易消化吸收的產品，例如羊奶配方，以減輕腸胃負擔。除了水解或特殊配方外，羊奶配方因其天然特性及溫和口感，亦逐漸成為不少家庭的熱門選擇。
羊奶配方的優勢：天然、易消化、低致敏
與傳統牛奶配方相比，羊奶配方在降低過敏風險及減輕腸胃負擔方面表現更為突出，因此逐漸成為不少家長的首選。其中，新西蘭幼兒羊奶品牌「卡洛塔妮」備受信賴，品牌採用自家牧場羊乳，並於當地完成生產及包裝，嚴格遵循新西蘭食品安全局標準，確保品質安全。「卡洛塔妮」原裝原罐進口，供應鏈透明，並獲得800位兒科醫生#推薦，讓父母在選購時更安心。
卡洛塔妮羊奶的天然特性，具備易消化及低致敏的好處。其配方採用A2 β羊奶蛋白，分子結構較小，並含多種天然營養成分，包括sn-2PA及MCT中鏈脂肪酸，有助促進消化吸收，減少便秘及腸胃不適。研究顯示##，飲用卡洛塔妮的寶寶在免疫力、情緒穩定及食慾方面表現更佳，腸胃舒適，自然食慾更好。品牌堅持使用天然全脂羊奶，與母乳結構更為接近，全港唯一###直取自新西蘭天然液態全脂羊奶，避免脫脂處理，貼合寶寶的營養需求。此外，採用A2珍稀奶源並結合單次加熱技術，保留奶粉中的天然活性營養，減少多重加工，鎖住原態營養，全面呵護寶寶腸胃健康。
轉「奶粉」小Tips
由於每位寶寶的體質各異，父母們可以「先試飲，再觀察」，觀察數日內的排便情況、腹部狀態、夜間睡眠及食慾反應，從中判斷新配方是否適合寶寶。
