家長必讀！購買配方奶有講究 教你安全轉配方奶 選擇更安心的寶寶配方！

對許多父母而言，更換奶粉並非輕而易舉的決定。家長既擔心孩子會因口味改變而拒絕飲用，同時又希望選擇能讓寶寶感到舒適、容易消化並有助於健康成長的配方。當寶寶出現只喝幾口便推開奶瓶、腹部脹氣，甚至夜間頻繁哭鬧的情況時，父母難免感到焦慮與不安。

腸胃適應與敏感問題：為何會「轉奶唔順」？

事實上，寶寶在轉換奶粉期間出現不適，往往與腸胃適應能力有關。腸胃較敏感的嬰兒，可能因更換配方而出現排便不穩、腹部脹氣，甚至食慾下降；部分嬰兒對牛奶蛋白反應較強，亦可能導致皮膚出現紅疹。加上香港氣候潮濕，更容易誘發腸胃及皮膚問題，因此不少家長傾向選擇「低敏、易消化」的奶粉，以降低不適風險。若寶寶出現持續紅疹、嘔吐或嚴重腹瀉，應立即停止餵食並諮詢兒科醫生，以確保安全。