


健康
出版：2026-Jan-23 12:00
更新：2026-Jan-23 12:00

新年減重目標太嚴苛？醫生提醒：減重失敗與食慾調節機制有關！

內分泌及糖尿科專科黃卓力醫生

一年容易又新年，正是品味賀年食品、節日糕點的時候！傳統賀年美食包括年糕、咸水角、煎堆等，均屬高糖、高油、高熱量的食品，尤其是對糖尿病患者而言，更是「只能看、不能吃」，甚至會萌生嚴格戒口或嘗試極端減肥方法的念頭。內分泌及糖尿科專科黃卓力醫生提醒，節日飲食並非完全不能享受，但必須懂得選擇與控制份量，同時，新年亦是訂立健康目標的好契機！

肥胖症不只是外觀問題 健康危機不容忽視

肥胖症並非單純「吃太多」或缺乏自律，而是一種慢性疾病，由過量脂肪積聚引致，與逾200種疾病相關，包括心血管病、糖尿病及脂肪肝。全球每年約有2,100萬人因心血管疾病離世，是導致全球殘疾和死亡的首要原因。根據衞生署《二零二零至二零二二年度人口健康調查》顯示，本港1584歲人士中，逾32.6%BMI超過25（屬肥胖22%BMI介乎2325（屬超重。黃卓力醫生補充，BMI並非唯一指標，體脂率及脂肪分布同樣重要。即使外表看起來不胖，若體脂率過高，仍屬「隱性肥胖」，健康風險不容忽視。

過量內臟脂肪不只令體重增加，更可能會提高心血管疾病與糖尿病的罹患風險。

減重不只是瘦身 切忌急於求成！

不少人投入大量心力減重，卻始終看不到理想成效，問題往往出在錯誤的認知與方法。黃卓力醫生指出，肥胖症的成因遠比一般想像複雜，並非僅僅的「熱量不平衡」，當中涉及大腦調控食慾、能量消耗與代謝的失衡，這些都受到遺傳、表觀遺傳、環境、心理因素、壓力、文化、經濟等多種因素影響。坊間流行的「一刀切」、「斷食挑戰」或「單一食物減肥法」，讓人誤以為愈嚴苛愈有效。事實上，過度限制飲食會令身體進入「飢荒模式」，從而大量分泌飢餓素和減少飽足感荷爾蒙，令大腦中的下視丘發出強烈的進食訊號，長遠難以維持和更容易復胖。另一個常被忽視的因素是睡眠與壓力管理。當休息不足或壓力過大，會導致體內皮質醇和食慾荷爾蒙調節機制失衡，胰島素阻抗增加，繼而刺激食慾和增加體脂積聚；休息不足或壓力過大亦會容易使人疲倦，讓人缺乏動力做運動，甚至出現情緒性飲食，令減重計劃功虧一簣，更可能愈減愈肥！

黃卓力醫生提醒，減重並非短跑衝刺，而是一場長跑持久戰。應該從小習慣開始改變，例如每餐多一份蔬菜、減少飲含糖飲料，並設定可量化的短期目標，再配合恒常運動，才能真正達到持久效果。

新型GLP-1類藥物或有助達至減重理想

近年醫學界引入新型GLP-1類藥物，採取更科學且全面的治療策略，透過調節大腦食慾中樞，增加飽腹感、減低饑餓感，幫助控制過度進食。根據大型STEP臨床研究證實，成人患者服用GLP-1類藥物後，平均減重幅度為14%17%，其中約三成患者更能達到20%或以上，並顯著改善血糖及多項代謝指標，大大降低心血管疾病風險，對糖尿病、脂肪肝及睡眠窒息等亦有幫助。黃卓力醫生分享，曾有一位BMI332型糖尿病的的患者，結合飲食調整、每週三次運動，以及接受GLP-1類藥物治療，半年內減重超過15公斤，血糖與血壓顯著改善的同時，生活品質亦大幅提升。

黃卓力醫生提醒，GLP-1類藥物並非「一針見效」的捷徑，必須配合均衡飲食、適量運動及專業監督，並定期檢查及個人化調整，方能確保安全及維持長效。他亦鼓勵對體重管理有疑問，或有高風險患上肥胖症併發症2型糖尿病、脂肪肝、睡眠窒息症等的人士，可向醫生咨詢治療方法。

資料由黃卓力醫生提供，此教育資訊由諾和諾德香港有限公司全力支持）





