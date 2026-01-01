面上「黑斑變大」先發覺異常求醫 一驗竟然係皮膚基底細胞癌

75歲的陳先生一年多前發現右臉出現一小塊黑色斑塊，外觀看起來像痣，按壓後也沒有明顯疼痛或不適，因此未特別留意。直到黑色斑塊逐漸變大，才警覺異常，前往台北慈濟醫院皮膚科門診就醫。廖澤源醫生透過皮膚鏡檢查懷疑為惡性皮膚病變並安排皮膚活檢，透過病理檢查後，確診為基底細胞癌，為其進行皮膚腫瘤廣泛性切除手術。術後陳先生恢復良好，目前僅需落實日常防曬並定期覆診，以降低復發風險。

皮膚癌近年發生率快速上升 紫外線是重要危險因子

皮膚癌在本港十大癌症中排名第十位，每年約有1,000人新診斷為皮膚癌。皮膚癌依其細胞來源可分為基底細胞癌、鱗狀細胞癌、黑色素細胞癌等，其中以基底細胞癌最為常見。廖澤源醫生指出，紫外線對皮膚造成的傷害是皮膚癌的重要風險因素之一，因此基底細胞癌病灶最常出現在臉部、頭皮、耳朵、頸部等長期曝曬的部位，而高齡者、長期從事戶外活動者、經常受到陽光曝曬卻未加以防曬、皮膚反覆慢性發炎者，罹患皮膚癌的風險相對較高。 基底細胞癌生長與擴散較慢 嚴重仍會波及眼鼻口

廖澤源醫生進一步說明，基底細胞癌生長與擴散速度相對緩慢，遠端轉移機率低，致命風險較其他癌症小，但若未及時處理，仍可能逐步侵犯周邊及深層組織，影響外觀與功能，嚴重時甚至波及眼睛、鼻腔或口腔結構，增加後續治療難度。

皮膚癌初期無明顯症狀 但能早期發現治療預後良好 然而，皮膚癌在初期多半沒有明顯症狀，常被誤認為一般黑斑、痣或小傷口。辨別皮膚癌主要靠觀察皮膚變化。臨床上，會先由醫生進行視診與皮膚鏡檢查，必要時透過皮膚活檢進行病理化驗以確認癌別。確診後，治療方式則依腫瘤特性、大小與位置評估後續治療方式，若尚未轉移至其他器官，多以手術切除為主。

廖澤源醫生指出，皮膚癌若能在早期發現並接受治療，整體預後良好，尤其基底細胞癌，多數患者在手術後即可有效控制病情，但仍需定期追蹤，以防復發。 預防紫外線以降低傷害 平時應觀察皮膚變化勿輕視 廖澤源醫生也提醒，皮膚是人體最大的器官，任何部位都可能出現病變，平時應養成觀察皮膚變化的習慣，切勿因「不痛不癢」而掉以輕心。日常生活中可落實防曬措施，如：避免正中午長時間曝曬、外出時佩戴寬帽緣的帽子、太陽眼鏡或使用防曬傘及防曬乳，以降低紫外線對皮膚的長期傷害。廖澤源醫生強調，一旦發現異常，應盡早尋求皮膚科醫生評估，透過皮膚鏡檢查或活組織檢查確認診斷，才能在疾病尚未擴大前及時處理，提升治療成效並改善整體預後。