沒事發生卻突然EMO 食太多炸雞都關事？醫生教7大習慣改善焦慮抑鬱

心情無故變得低落，可能與飲食和習慣有關！有醫生指出，如果發現自己會在沒有特別事情發生之下，也會心情變得差，感到焦慮抑鬱等情緒，其實是大腦所致，若吃過多油炸食物如炸雞也會容易引發這種情況。醫生指出，有7大日常生活習慣有助緩解負面情緒。

7大習慣改善焦慮抑鬱 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，心情突然變得悶著或壓著，不代表自己變得脆弱，而是現代生活使大腦的壓力系統超負荷運作。根據世界衛生組織的估計，全球大約有10億人受到各種心理健康問題的影響，所以這人個情況也相當常見。不過，西班牙的研究團隊在一項前瞻性研究中發現，某些日常生活習慣的確能有助緩解負面情緒：

1. 户外活動 每天曬10分鐘的陽光與在自然環境中待一會兒，可重啟神經系統與褪黑激素節律，能幫助提升血清素的分泌，進而穩定情緒，減少焦慮和抑鬱。 2. 遠離負面新聞 演算法不斷發放焦慮，不斷留意負面新聞會影響心情，這是當代人面臨的一大焦慮來源，又被稱為負面刷屏(Doomscrolling)，即大腦對威脅訊息的自然偏好被放大。應減少對此類資訊的接觸能讓焦慮及抑鬱情緒得到改善。 3. 健康飲食 保持抗發炎的飲食，如水果、蔬菜、堅果、橄欖油優質蛋白(魚、蛋、豆)和全穀。應避免炸食、高糖和高油的食品，因為這些會破壞你的腸道健康，並影響情緒。

4. 運動益處 運動不僅有助於減重，更能釋放內啡肽(Endorphin)及神經營養因子(BDNF)，這些都是自然的抗抑鬱劑。輕度的運動，例如散步、瑜伽和跳舞，都能顯著降低焦慮與抑鬱。 5. 保持水分 確保身體水分充足，能防止脫水導致的易怒、煩躁與心情低落。有時「莫名其妙感到沮喪」的情況，只需一杯水就能改善。 6. 放鬆活動 並非一定需要進行瑜伽或冥想，任何能讓你「暫時忘記時間」的活動，如畫畫、看書、打掃、砌模型或聽音樂，都能有效放鬆。 7. 社交重要性 孤獨會啟動大腦的威脅迴路，與他人互動，哪怕只是短暫10分鐘的交談，都能啟動大腦的安全感系統，有助於情緒的調整。有研究發現持續社交8星期，情緒都會大幅改善。

黃醫生提醒，情緒不是一朝一夕形成的，而是許多小習慣的結果。僅依賴單一方法效果有限，當你能將這些習慣納入日常生活，你會發現自己的情緒變得更加穩定，生活也逐漸改善。請記住，情緒的健康是透過日常的生活方式來培養，而非僅憑意志力。